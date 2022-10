Marcos Bertorello publicó El Moñito de Jaques Lacan: "Ser escritor va en contramano del sentido común"

El autor publicó una antología de cuentos que oscilan entre el terror y la psicología humana. En diálogo con El Destape Web reveló su proceso de escritura y los desafíos que enfrentó.

“Cuando estaba volviendo a mi casa para almorzar con Elvira y los chicos, me dije: si ese tipo usaba esos moñitos y se sacaba fotos con sus pacientes como esa que me regaló Le Brun, entonces, digo yo, ¿qué me detiene?”, es la premisa que introduce a El Moñito de Jaques Lacan (Azul Francia), el nuevo libro de cuentos de Marcos Bertorello. En cada uno de los relatos, el autor bucea en ciertos espejismos, pero aborda la narración desde una realidad que impacta: sus personajes no se detienen. Las cosas no le pasan porque sí, sino porque las buscan. En diálogo con El Destape Web, el autor habló sobre el trasfondo en el que construyó cada cuento y su proceso para crear un género híbrido entre el terror y los thriller psicológicos.

“Originalmente empecé a escribir un libro de cuentos de terror en que lo terrorífico se sugiera con efectos poéticos, después las ganas de contar historias me gano la partida y ya no supe qué era lo que me había propuesto en un principio”, reveló Bertorello sobre la temática que compone a los relatos y la cual resulta difícil de encasillar en un género en concreto. Con una prosa de lenguaje simple y cotidiano, el autor, que también es psicoanalista, invita al lector a sumergirse en relatos que indagan en el lado oscuro del ser humano. La muerte, la lujuria, la mentira e incluso el secuestro son algunos de los temas que tocan los 9 cuentos que conforman al libro.

Con la particular similitud de que todos los cuentos se construyen en escenarios tan comunes como complejos, como un paciente que solicita la ayuda desesperada de su psicoanalista, dos personas que se conocen por una app de citas o incluso los vínculos familiares, los relatos trazan un trasfondo ambientado en los misterios de cada persona, que solo salen a la luz cuando se los indaga. “Tanto el psicoanálisis como la literatura comparten la misma superstición: el lenguaje es un mar caudaloso en el que se puede pescar alguna criatura fulgurante, siempre y cuando uno esté preparado para hacerlo”, sumó el autor sobre la fusión de sus dos profesiones para construir los relatos.

Una recopilación de textos que no deja de ser tétrica por el contenido que une a todos los relatos como un hilo conductor: el accionar oscuro del ser humano que desemboca en fuertes consecuencias. Los cuentos no caen en el morbo como un recurso para enganchar al lector, sino que la esencia misma de cada relato convoca a una lectura voraz. Como si fuera un diálogo constante con aquellas experiencias como psicoanalista con las historias de sus pacientes, Bertorello creó una atmósfera tensa que no cae en lo redundante ni se convierte en un texto indigerible. Sino que más bien otorga el tono justo de incomodidad adictiva que lo convierten en un libro imposible de soltar hasta llegar a la línea final.

“Para mi escribir ficción es un acto insensato y valiente", enfatizó Bertorello sobre el proceso del libro y su experiencia como escritor. Además, añadió "Toda la vida cotidiana moderna esta armada para que uno sea un hombre sensato y cobarde: es decir, que no se desvié en un pormenor inútil como querer contar una historia". Por último concluyó: "En fin, ser escritor resulta una aventura que todo el tiempo va a contramano del sentido común".

El Moñito de Jaques Lacan, editado por el sello Azul Francia, ya se encuentra disponible en librerías de todo el país.

Sobre el autor

Marcos Bertorello es escritor, psicoanalista y docente universitario. Escribió críticas, reseñas y artículos periodísticos para Perfil, Hablar de poesía, Kundra y Solo Tempestad. Dirigió la revista digital de cultura y Literatura Outsider desde 2017 a 2020.

Publicó el libro de cuentos Porno en 2009; Rockerito (narración) en 2011, El Evangelio según Marcos (prosa poética) en 2012, Quieto en la orilla (novela) en 2012, Sustancia (narración) en 2014, Genealogía Mamuschka (cuentos) en 2014 y Un psicoanálisis (poesía narrativa) en 2020.