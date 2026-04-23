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Desaparición de Loan

Caso Loan: quién es quién en la investigación por la desaparición

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Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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"Que nos devuelvan a Loan": el comunicado de los padres del nene

José Peña y María Noguera, padres de Loan, rompieron el silencio para denunciar una campaña de intimidación y la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que los muestran en situaciones "humillantes". 

En medio de una investigación que no logra dar con el paradero de Loan Danilo Peña, sus padres, José Peña y María Noguera, emitieron un contundente comunicado para denunciar el acoso físico y digital que sufren. El texto expone el agotamiento de la familia ante lo que denominaron el "marketing del dolor" y la proliferación de contenidos falsos en redes sociales.

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Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño

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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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