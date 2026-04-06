El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño
En VIVO - Actualizado hace 4 horas
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 4 horas
De difundir una hipótesis del caso Loan en 2024 a despegarse de acusados
El ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo que es el "primero que quiere saber dónde está Loan".
En junio se cumplen dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña y la Justicia de Corrientes puso en marcha las primeras audiencias previas al juicio. En este contexto, rompió el silencio el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien, en aquel momento, se desempeñaba como jefe de la provincia.
Hace 5 horas
¿Peligra el juicio por Loan? Un juez se jubila y deben rearmar el tribunal
Después de la polémica por la demora en el inicio del debate, el único magistrado correntino y Presidente del Tribunal empezó los trámites jubilatorios y crece el temor de que se postergue el inicio o se modifique el cronograma de audiencias.
Poco después de la polémica en la audiencia preliminar del juicio contra 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña y tras las discusiones sobre la posibilidad de que el debate inicie recién en octubre, un nuevo escándalo rodea los Tribunales Federales de Corrientes. En la audiencia, después de los reclamos de la querella y la fiscalía por las demoras, el Tribunal quedó compuesto por tres jueces titulares y uno suplente. De esos magistrados, uno solo es de esa provincia. Se trata del Presidente del Tribunal, Fermín Amado Cerolini, que en las últimas horas quedó envuelto en una polémica ya que se conoció que inició con los trámites jubilatorios, lo que generó rumores de que podría retrasarse el inicio del juicio y alterar el cronograma de audiencias.
Hace 6 horas
Así está hoy la casa de Loan, a 1 año y medio de su desaparición
María Noguera y José Peña contaron cómo viven sin Loan. Su cuarto sigue intacto, "no pudimos sacar la cama, no queremos”.
A un año y medio de la desaparición de Loan, y a poco de definirse la fecha del inicio del juicio oral que juzgará a los 17 imputados por su sustracción, los padres del menor, María Noguera y José Peña, dialogaron con Noticias Argentinas y contaron cómo es vivir sin Loan.
11:15 | 05/04/2026
Caso Loan: el motivo por el que se podría cancelar el juicio
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Caso Loan: las últimas declaraciones de la familia del niño
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Caso Loan: las últimas definiciones de la justicia previo al juicio
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10:46 | 27/03/2026
Caso Loan: qué esperar del juicio por la desaparición
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06:00 | 26/03/2026
Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión
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Caso Loan: la llamativa decisión del juez de la causa por la desaparición
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10:29 | 24/03/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales
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11:00 | 22/03/2026
Caso Loan: por qué podría estar en peligro el juicio por la desaparición del niño
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05:53 | 18/03/2026
Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño
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05:30 | 17/03/2026
Caso Loan: por qué podría peligrar el juicio por la desaparición del niño
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Caso Loan: revés judicial clave para uno de los imputados en el juicio
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