Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño

Poco después de la polémica en la audiencia preliminar del juicio contra 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña y tras las discusiones sobre la posibilidad de que el debate inicie recién en octubre, un nuevo escándalo rodea los Tribunales Federales de Corrientes. En la audiencia, después de los reclamos de la querella y la fiscalía por las demoras, el Tribunal quedó compuesto por tres jueces titulares y uno suplente. De esos magistrados, uno solo es de esa provincia. Se trata del Presidente del Tribunal, Fermín Amado Cerolini, que en las últimas horas quedó envuelto en una polémica ya que se conoció que inició con los trámites jubilatorios, lo que generó rumores de que podría retrasarse el inicio del juicio y alterar el cronograma de audiencias.