Fin de la novela: Racing le dio la respuesta final a San Lorenzo por García Basso

Racing le dio la respuesta final a San Lorenzo por García Basso.

La novela entre Racing y San Lorenzo por Agustín García Basso en el mercado de pases llegó a su fin. Después de la rotura de ligamentos de la rodilla que sufrió Gastón Hernández en el clásico frente a Boca Juniors en La Bombonera, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se quedó sin demasiadas alternativas en el sector izquierdo de la zaga y buscó al "General", relegado y con problemas contractuales en el cuadro de Gustavo Costas.

Lo concreto es que la "Academia" le dio una respuesta final al "Ciclón" por el defensor de 34 años: desestimó la última oferta y el zurdo continuará en Avellaneda al menos hasta junio del 2026. El club de Boedo ofreció un préstamo con cargo hasta diciembre con una opción de compra de 750.000 dólares, pero desde la entidad presidida por Diego Milito la rechazaron.

Racing "se plantó" y solamente dejará salir a García Basso rumbo a San Lorenzo por un millón de dólares netos en una venta definitiva, dinero que desde el "Ciclón" no están dispuestos a desembolsar por un defensor de 34 años. De esta manera, se acabó una de las novelas recientes entre dos equipos grandes del fútbol argentino.

Racing desestimó la última oferta de San Lorenzo por García Basso.

Las variantes de Racing y San Lorenzo en la posición de García Basso

El "General" acaba de jugar el clásico de Avellaneda como lateral izquierdo ante la ausencia de Gabriel Rojas, quien volvió desgarrado de la Selección Argentina. Costas lo utilizó allí por la falta de recambio en ese puesto, aunque el ex Boca no jugó bien y fue responsable directo de la derrota por 1-0: dejó que Santiago Montiel tirara el centro para el gol de Gabriel Ávalos, que significó el 1-0 de Independiente.

Lo concreto es que la "Academia" tiene centrales de sobra: Marco Di Césare, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Marcos Rojo. Para colmo, García Basso reclama desde hace rato una actualización salarial que no llega y todo indica que se marchará a mitad de año, aunque su contrato se extiende hasta diciembre del 2026.

En tanto, el "Cuervo" tiene pocas alternativas para el sector izquierdo de la zaga: tras la lesión de Hernández, apenas cuenta allí con Mathías de Ritis, el uruguayo Guzmán Corujo y el juvenil Lautaro Montenegro. Igualmente, seguirá buscando variantes en los próximos días para conseguir algún refuerzo, aunque es complicado a esta altura de la temporada.

Los números de García Basso en Racing