Temporada tormentosa de Potter está a punto de terminar con una nota alta con Suecia en el Mundial

Imagen de archivo del entrenador de Suecia, Graham Potter, durante un partido de la clasificación mundialista ante Ucrania en el estadio Ciudad de Valencia, Valencia, España.

Pocos ​entrenadores han vivido tantos altibajos como Graham Potter esta temporada, que comenzó con su destitución del West Ham United, club de la Premier League, en septiembre, y terminará con él ‌al frente de la selección sueca en ‌el Mundial de junio.

El despido del inglés, tras una sola victoria en cinco partidos de la Premier con el West Ham, fue seguido rápidamente por su nombramiento como seleccionador de Suecia en octubre. Cualquier decepción residual se disipó en marzo, cuando un gol de última hora de Viktor Gyokeres aseguró una emocionante victoria por 3-2 en la repesca contra Polonia, lo que le valió a Suecia el pase al Mundial.

"Es increíble. Estoy muy agradecido. Estoy muy, muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. El ​partido contra Polonia fue, sencillamente, ⁠la mejor experiencia que he tenido en el fútbol", declaró Potter a Reuters en una entrevista ‌en las oficinas de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF), un día después de ⁠dar a conocer su convocatoria para el Mundial.

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Este afable hombre ⁠de 50 años parece relajado y a gusto, muy lejos de cuando fue despedido de improviso del West Ham.

"Obviamente, me sentí decepcionado, porque me pareció que cinco partidos era muy poco tiempo, pero estas ⁠cosas pasan en el fútbol. Es lo que hay, hay que aceptarlo", dijo Potter.

"Simplemente intentas ​hacer balance de cuál es el siguiente paso y qué quieres hacer. ‌Y entonces, como suele ocurrir en la vida, ‌surgen oportunidades. Debido a mi relación con Suecia, con el país, esta oportunidad me pareció ⁠algo realmente, realmente interesante", agregó.

Poco más de dos semanas después de su salida del West Ham, Suecia despidió al danés Jon Dahl Tomasson tras una lamentable fase de clasificación para el Mundial en la que solo sumaron un punto en cuatro partidos, acabando finalmente últimos del grupo.

OPORTUNIDAD DE REPESCA

Potter se hizo ​cargo del equipo ‌para dirigir los dos últimos partidos, una derrota ante Suiza y un empate con Eslovenia. Sin embargo, los suecos tenían un salvavidas gracias a una plaza en la repesca del Mundial conseguida tras su triunfo en la Liga de Naciones C.

Consciente de su inexperiencia en el fútbol internacional, Potter se puso manos a la obra de inmediato, estudiando a ⁠los jugadores y repasando su sueco.

"Hay que ser muy conciso en cuanto al uso del tiempo", explicó. "Puedes pensar en cómo solías trabajar en el club, con todo el tiempo del que dispones y la cantidad de entrenamientos que puedes hacer, o las reuniones que puedes mantener, pero eso no lo tienes (en el fútbol internacional)".

"Se trata de simplificar las cosas para que los jugadores lo tengan claro, sin complicarlas en exceso, para intentar ayudarles a dar lo mejor de sí mismos en el campo", agregó.

Su enfoque dio frutos, ya que Suecia venció ‌a Ucrania por 3-1 en Valencia antes de la victoria en casa ante Polonia, lo que garantizó que su temporada llena de altibajos y la inestable campaña de clasificación terminaran con un inesperado pase al Mundial, donde Suecia se enfrentará a Túnez, Países Bajos y Japón en el Grupo F.

"Esa experiencia (contra Polonia) y el hecho de formar parte de algo que significaba tanto para tanta gente es algo por lo ‌que siempre estaré agradecido", afirmó.

Tras formarse en el club sueco Östersund, antes de dirigir equipos como el Brighton & Hove Albion, el Chelsea y el West Ham en la Premier League, Potter entiende a la gente y la cultura ‌futbolística de Suecia.

Se ríe ⁠ante la idea de haberse visto a sí mismo como un posible seleccionador nacional cuando llegó a Suecia en 2011 para entrenar a un club que entonces ​militaba en cuarta división, pero está aprovechando la oportunidad con ambas manos.

"Nunca ha habido ningún plan maestro", afirma. "Nunca se me ha pasado por la cabeza pensar en otra cosa. Simplemente estoy muy feliz de estar aquí, e intentaré dar lo mejor de mí por Suecia, por este trabajo".

(Editado en español por Carlos Serrano)