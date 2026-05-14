Doman dijo lo que Milei no quería escuchar y desarmó su relato sobre las universidades: "Callao y Libertador"

Doman dijo lo que Milei no quería escuchar y desarmó su relato sobre las universidades.

En la pantalla de Carnaval Stream, el periodista Fabián Doman protagonizó un furioso editorial para desarmar el relato del Gobierno sobre las universidades. Con duras críticas a la militancia oficialista, el conductor repudió los constantes agravios contra las instituciones del conurbano bonaerense, denunció un profundo sesgo clasista y defendió la igualdad de oportunidades para todos los habitantes.

Un día después de la Marcha Federal Universitaria, Doman expuso la absoluta falsedad del principal argumento libertario. "'Durante el kirchnerismo se crearon facultades en el Conurbano para darles laburo a ñoquis en las universidades públicas'", citó para ilustrar la narrativa estatal. Acto seguido, destruyó esa insólita teoría con preguntas letales: "O sea, ¿por qué el que vive en Callao y Libertador tiene que tener más derechos que el que vive en Lanús? ¿Por qué el de Callao puede caminar hasta la Facultad de Derecho y el de Lanús no?". Para rematar la idea, sumó un interrogante irrefutable sobre la doble moral: "¿Por qué 'hay ñoquis en la de Lanús'? ¿Por qué no hay ñoquis en la Facultad de Derecho de la UBA?".

Luego, el comunicador apuntó directo contra los prejuicios de la cúpula del poder. "¿Por qué tienen esa discriminación antiperonista que les viene de la cuna? ¿Qué les pasa?", cuestionó con evidente molestia. Para legitimar su postura, aclaró su propia posición partidaria: "Y no soy peronista, por eso lo puedo decir. Pero es insoportable".

Doman dijo lo que Milei no quería escuchar y desarmó su relato sobre las universidades.

Su "orgullo" por las universidades nacionales

Finalmente, el reconocido periodista cerró su intervención con un mensaje de reivindicación histórica para el sistema educativo nacional. "Tenemos que estar contentos de que las instituciones han llegado a barrios populares. Es lo mejor que me puede pasar como país. Me siento orgulloso de esa Argentina", remarcó y sentenció: "¿Cuándo una universidad se crea en Alvear y Libertador está bien? ¿Y cuando se crea en Lomas de Zamora está mal?".