Maravilla Martínez, la carta goleadora de Racing.

Racing vuelve a la Copa Sudamericana, el torneo donde en 2024 pudo cortar la sequía de 36 años sin títulos internacionales y que fue el punto más alto de la dirección técnica de Gustavo Costas, que sueña con repetirlo en 2026. El regreso se da después de la desazón que significó para la Academia la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, pero del cual ya hizo borrón y cuenta nueva.

En esta temporada los conjuntos argentinos que acompañarán a la Academia serán River, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. En cuanto al resto de los países, en el caso de Brasil hay conjuntos de primera línea presentes como San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco Da Gama y Botafogo, mientras que también están presentes Olimpia de Paraguay, América de Cali y Millonarios de Bogotá, y el campeón en 2003 Cienciano de Perú, entre otros.

Por dónde ver a Racing en la Copa Sudamericana 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta es hacerlo a través de los canales oficiales.

Todos los encuentros de Racing serán transmitidos por DSports. Sólo algunos serán transmitidos por ESPN o Disney+, pero aún no está confirmado.

Cuánto cuesta DSports para ver la Copa Sudamericana 2026 por TV en vivo

Para quienes pretendan ver todos los partidos en vivo de la Copa Sudamericana 2026 hay que contratar DirecTV, que ofrece cinco planes de servicio, aunque solo tres de ellos cuentan con Dsports. ¿Los precios? Van desde los 29.000 hasta los 35.200 pesos por mes.

Cómo le fue a Racing cuando jugó la Copa Sudamericana

Racing jugó la Copa Sudamericana en 2002, 2012, 2013, 2017, 2019, 2022 y 2024. En la primera edición alcanzó los cuartos de final. En octavos dio el batacazo y derrotó a River en el Cilindro por 1 a 0 (tras empatar 0 a 0 la ida), pero perdió en la fase siguiente contra San Lorenzo en una serie muy disputada, en la que perdió la ida 3 a 1, ganó la vuelta 2 a 0 y quedó afuera por penales.

Racing ganó la Sudamericana 2024.

Después de esta participación y jugar la Libertadores 2003, pasó nueve largos años sin jugar copas internacionales de ninguna índole, con una promoción incluída en 2008 para no irse a la B frente a Belgrano. Su regreso se dio en 2012, donde el equipo que dirigía Luis Zubeldía cayó duramente en primera ronda con un global de 5 a 2 contra Colón de Santa Fe. Después en 2013 perdió contra Lanús también en primera fase con un global de 4 a 1.

Ya en 2017, el equipo de Diego Cocca mejoró sus participaciones anteriores y alcanzó cuartos de final, donde sería eliminado por Libertad de Paraguay con un global de 1 a 0 en un torneo que ganó Independiente. En la edición 2019 perdió en primera fase contra Corinthians por penales y en 2022 quedó eliminado en fase de grupos tras caer de local contra River de Uruguay, antes de la consagración con Costas en 2024, donde venció en la final 3 a 1 a Cruzeiro en Asunción de Paraguay.