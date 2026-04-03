Sigue el ajuste de Jalil en Catamarca: anticipan otro aumento del boleto de colectivo y podría llegar a los $1.500

Los catamarqueños sufren el ajuste de Raúl Jalil: según declaraciones recientes del secretario de Transporte provincial, Lucas Stampfli, el boleto del colectivo podría aumentar de manera "inminente". Medios locales señalaron que la actualización tarifaria llevaría el pasaje mínimo a $1.500, lo que representa un fuerte impacto para quienes dependen diariamente del servicio en un contexto económico de crisis.

Desde el Gobierno reconocen que el sistema atraviesa una situación crítica, con empresas “muy complicadas” financieramente. Entre los factores principales se destacan la caída en la demanda, el incremento de los costos operativos y la presión salarial. De acuerdo a datos oficiales, el sector registra una baja del 15% de pasajeros en el último año y hasta un 40% en comparación con 2024, lo que altera el esquema basado en altos volúmenes y márgenes reducidos.

El escenario se agrava con el aumento del combustible en los últimos meses y con la demora en los pagos nacionales destinados a atributos sociales. En paralelo, el Gobierno y las empresas ya comenzaron a aplicar medidas, como la restricción del servicio durante el fin de semana largo y la evaluación de reducir frecuencias en horarios de baja demanda. Mientras tanto, crece la preocupación de los usuarios, que advierten que el deterioro del servicio y el constante aumento del boleto configuran un círculo difícil de sostener en la vida cotidiana.

A fines de noviembre pasado, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca confirmó una suba del 31,58% en el boleto. De esta manera, ministro Eduardo Andrada detalló que el pasaje urbano pasó de $950 a $1.250. En paralelo, el interurbano aumentó alrededor de 15% desde el 1.º de diciembre de 2025.

Los trabajadores catamarqueños se endeudan y Jalil pide "mucha tolerancia a todos"

Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por el ajuste, el gobernador Jalil no se hace cargo de la crítica situación salarial y solicita que sigan esperando para ver un cambio positivo: "Yo calculo que en abril, sobre todo mayo, tendría que empezar la economía a mejorar, porque hoy la situación es muy compleja. Les pido mucha tolerancia a todos”, aseguró durante su participación una Jornada de Fortalecimiento Estratégico hace algunas semanas.

En relación con el vínculo con el Gobierno nacional, señaló: “No he hablado con el Presidente, pero he podido dialogar con el ministro Caputo y con parte de su equipo. Ellos están pensando que a partir de abril-mayo vamos a tener una mejora de la recaudación”. Jalil fue recompensado tras brindar los votos para la sanción de la reforma laboral y viajó a Nueva York junto al presidente Milei para participar de la Argentina Week 2026.

Desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron 22.608 empresas en el país, un 4,4% del total nacional. Las medidas económicas del jefe de Estado y la réplica del modelo de Jalil impulsan la destrucción del entramado productivo: el territorio catamarqueño registró una baja del -11,8% en la cantidad de compañías activas y es la segunda más afectada desde el inicio de la gestión libertaria.

Según datos del Monitor de Empresas de Fundar, los primeros dos años de Milei fueron los peores en ese sentido en más de 20 años. Este retroceso profundiza una tendencia negativa que es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.