Insólito: un jugador de Deportivo Riestra fue expulsado a los 25 segundos de ingresar al partido

Insólito: un jugador de Riestra se fue expulsado a los 25 segundos de haber ingresado.

Un futbolista de Deportivo Riestra protagonizó un insólito momento en el duelo frente a Unión de Santa Fe por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Apenas 25 segundos después de haber ingresado desde el banco de suplentes por su compañero Rodrigo Gallo (quien minutos antes había cometido un penal que derivó en el 1 a 0 parcial a favor del 'Tatengue'), Jonathan Goitía realizó una dura infracción sobre Lautaro Vargas y se fue expulsado sin prácticamente haber entrado en contacto con la pelota. El árbitro Darío Herrera lo amonestó en primera instancia, pero luego corrigió el cobro tras ir al VAR.

De esta manera, el 'Malevo' se quedó con un futbolista menos apenas antes de la primera media hora de la primera mitad y con un resultado adverso en condición de visitante. El equipo que dirige técnicamente Gustavo Benítez marcha anteúltimo en la Zona A con apenas siete unidades y, en la recta final de la fase regular del Apertura, se ubica en el fondo de la tabla anual; aún así, el próximo miércoles 8 de abril tendrá su histórico debut por Copa Sudamericana ante Palestino de Chile.

El presente de Deportivo Riestra en el fútbol argentino

Deportivo Riestra atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura. El Malevo viene de igualar 1 a 1 en el clásico barrial con San Lorenzo antes del parate por la doble fecha FIFA y sigue sin conseguir victorias, agudizando una crisis de resultados que preocupa al cuerpo técnico dirigido por Gustavo "Tata" Benítez. A pesar de los malos resultados en el campeonato local, el equipo mantiene la ilusión intacta por su participación internacional.

La noticia más relevante para Riestra es que ya se sorteó la Copa Sudamericana y el club conoce a sus rivales en lo que será una participación histórica en el torneo continental. El 'Malevo' integra el Grupo F y se enfrentará a Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay en la primera instancia, un grupo que presenta desafíos importantes pero también la posibilidad de hacer historia.

Por otra parte, Deportivo Riestra se medirá justamente con San Lorenzo en la próxima instancia de la Copa Argentina, luego de que el 'Ciclón' avanzara tras golear a Deportivo Rincón. En su presentación en el torneo, se impuso por la mínima contra Deportivo Maipú.

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Miércoles 1 de abril

Lanús 0-0 Platense (Zona A).

Jueves 2 de abril

Barracas Central 1-2 Sarmiento (Zona B) .

. Tigre 0-2 Independiente Rivadavia (Zona B).

(Zona B). Talleres 0-1 Boca (Zona A).

Viernes 3 de abril

Gimnasia (M) 3-2 Vélez (Zona A) .

. 17.15 | Unión – Deportivo Riestra (Zona A).

19.30 | San Lorenzo – Estudiantes (Zona A).

Sábado 4 de abril

13.30 | Aldosivi – Estudiantes (RC) (Zona B).

17.30 | Independiente – Racing (Interzonal).

21.00 | Rosario Central – Atlético Tucumán (Zona B).

Domingo 5 de abril

15.30 | Gimnasia – Huracán (Zona B).

18.00 | River – Belgrano (Zona B).

20.30 | Central Córdoba – Newell’s (Zona A).

Lunes 6 de abril