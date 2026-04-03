Valentín Barco, comprometido a mantener su nivel para estar en el Mundial con la Selección Argentina: “No me relajo”

Barco sumó su primer gol con la camiseta argentina.

Luego de la gris victoria sobre Mauritania del viernes pasado, la Selección Argentina dio una muestra de carácter este martes en La Bombonera, donde venció a Zambia con un contundente 5-0 en el marcador. Por fuera del resultado, el equipo mostró un buen funcionamiento para despedirse en el último amistoso en territorio nacional antes del Mundial 2026, mientras que Lionel Scaloni pudo probar a algunos jugadores que no habían sumado minutos en el primer partido.

Uno de ellos fue Valentín Barco, quien ingresó a los 54’ en lugar de Leandro Paredes y tuvo una notable actuación, desequilibrando a la defensa del conjunto africano y generando peligro en el área rival. De hecho, el “Colo” puso el quinto gol del encuentro en el tiempo de descuento y se fue ovacionado de La Bombonera, donde fue recibido como un ídolo local por su pasado en el cuadro xeneize.

De hecho, el mediocampista se refirió al tanto en diálogo con ESPN mientras aguardaba para subirse a su avión rumbo a Francia en el Aeropuerto de Ezeiza. “Hacer justo el gol en La Bombonera fue especial, porque es mi casa. Es un orgullo para mí y mi familia. Pude cumplir un sueño al meter un gol con la Selección Argentina, con la camiseta de mi país”, afirmó Barco, que sabe que todavía no tiene un lugar asegurado en la lista.

Tal es así que, al referirse a los días que pasó con el plantel nacional, remarcó que todavía tiene trabajo por delante antes de pensar en la Copa del Mundo, ya que su nivel en el Racing de Estrasburgo será clave para la decisión final de Scaloni sobre incluirlo o no en la lista de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos. “La experiencia fue muy positiva, me llevo muy buenas sensaciones de todos los días que entrenamos y obviamente del partido. Ahora hay que meterle las seis semanas que quedan con el equipo para poder entrar en la lista del Mundial”, advirtió.

Claro que es imposible evitar el ambiente mundialista y el exjugador de Boca sabe que tiene una polifuncionalidad como mediocampista y lateral izquierdo que puede ser determinante para la lista. No obstante, a pesar de eso, el “Colo” señaló que no se relajará con los elogios recibidos por su partido contra Zambia y que le gustaría consagrarse con su equipo, que todavía compite por la Conference League y la Copa de Francia.

El ex Boca suma dos partidos con la Selección.

“Se siente que hay una Copa del Mundo cerca y quiero seguir como en mi club. Ojalá pueda estar en el Mundial, escuché a Scaloni y me pone muy contento que me elogió, pero no me relajo con esto. Quiero jugar todos los partidos, ganar algún título en mi club y esperar”, acotó. Cabe mencionar que Barco podría sumar minutos este sábado 4 de abril, en el encuentro del Racing de Estrasburgo con Niza por la Ligue 1 a partir de las 12:00 del mediodía (hora de Argentina).

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026