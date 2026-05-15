Kicillof lanza la rama femenina del MDF y refuerza su armado político de cara al 2027

Tras haber dejado inaugurado el ciclo de capacitación política en el PJ bonaerense el jueves por la tarde, este viernes el gobernador Axel Kicillof participará del lanzamiento federal de Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro, a cargo de la ministra de Mujeres y Diversidades bonaerense, Estela Díaz. Desde las 14 horas, el acto se realizará en el Polideportivo Municipal en Ensenada, distrito gobernador por Mario Secco desde hace dos décadas.

El gobernador continúa con su armado propio, muestra músculo político y se aleja cada vez más de Cristina Fernández. El jueves por la tarde en el Coliseo Podestá encabezó el ciclo de capacitación política del PJ bonaerense.

Sobre el lanzamiento de esta nueva rama, Díaz contó en declaraciones a radio Provincia: “Quienes confrontamos con las derechas, también lo hacemos en clave femenina debido a que sabemos que vienen por nosotras con ese país de desigualdad y exclusión que Milei quiere”. En ese marco, consideró que “es fundamental organizarse, construir políticas, convocar y escuchar", por cuanto "necesitamos que se vuelva a gobernar conectando con el estudio y la salud pública, y se promueva el trabajo y la producción". En tal sentido, enfatizó que "las mujeres y las diversidades tenemos un papel protagónico, como ya se ha visto en la marcha de ayer”.

En la carta de presentación del MDF Mujeres y Diversidades indicaron que “levantan las banderas centrales como la autonomía económica y soberanía política para romper las cadenas de la dependencia”. Para el espacio, “la realidad nos exige una acción política decidida”. Existe “una moratoria previsional en riesgo que deja a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación, la vulnerabilidad es estructural”.

En relación al trabajo, el espacio propone “dar una discusión de fondo y mucho más amplia”. También propone una “redistribución de los cuidados, entendiendo que el trabajo invisible en hogares y comunidades sostiene la vida y requiere condiciones dignas de realización para dejar atrás brechas de desigualdad sociales y de género”.