Kicillof, duro con el Gobierno: "A Milei le queda poco"

En medio del terremoto político que generó el caso de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este viernes que al gobierno de Javier Milei "le queda poco" y calificó a la gestión libertaria como "un experimento mundial de ultra derecha que fracasó".

"Hay que explicarle a toda la Argentina que lo de Milei es un experimento de ultraderecha a escala mundial que fracasó y que le queda poco. Vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta. Vamos a hablar con todo el mundo", dijo Kicillof durante el Congreso de Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en Córdoba.

Durante su discurso, que dio rodeado de dirigentes gremiales y funcionarios de su Gabinete, el mandatario provincial aseguró que el proyecto del que formará parte en las próximas elecciones va "a defender la salud, la educación y el trabajo" de las familias. "Vamos a defender la cultura, la universidad y a nuestros trabajadores. Vamos a defender nuestros derechos. Vamos a defender las Malvinas, vamos a defender a nuestros pibes y a nuestra patria", resaltó.

Antes de hablar ante el público, el excotitular de la CGT y presidente de FATSA, Héctor Daer, anunció que la federación lo eligió al gobernador bonaerense como "el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos" de la Argentina. "Cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, que es muchísimo mejor para la Argentina", dijo después Kicillof.

Las críticas al modelo libertario

Luego, ante la prensa, el mandatario bonaerense volvió a cuestionar al Gobierno nacional por recortar fondos para jubilados, docentes, infraestructura y salud y "por pensar que gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias". "Tenemos todos los días problemas de este modelo en las provincias tan industriales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Hay que tener una mirada federal. El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar y fundir a las provincias", lanzó.

Y luego planteó: "Hoy mucha más gente que antes se está dando cuenta que esto no funciona", lanzó.