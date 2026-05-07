La oposición de Diputados pidió una sesión para interpelar a Adorni

Diputados de la oposición pidieron una sesión especial para el 14 de mayo para tratar cuatro expedientes que exigen la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que dé informes verbales sobre sus presuntas irregularidades patrimoniales y en viajes al exterior.

El pedido de sesión lo firman los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, María Inés Zigarán Mariela Coletta (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina del Pla, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y los Trabajadores), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

El texto elevado al titular de la Cámara, Martín Menem, incluye pedidos de interplelación presentados por Unión por la Patria, la izquierda, Provincias Unidas y el propio Paulón. "Luego de las mentiras y omisiones del último informe, el Jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso", dijo a través de X el diputado socialista. La citación es el jueves 14 de mayo a las 11.

Fuentes cercanas a alguno de los legisladores que pusieron la firma al texto explicaron a El Destape que ninguno de los proyectos tiene dictamen en alguna de las comisiones, por lo que la intención de la oposición es que se emplacen a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento.

¿Cuál es la diferencia? Sin dictamen de comisiones, se necesitan dos tercios para tratarlo sobre tablas. Para emplazar las comisiones, solo se necesita la mitad más uno. La oposición estuvo cerca en la sesión en la que se aprobó la modificación de la ley de Glaciares, en la que cosecharon 122 de los 128 necesarios.

Entre los proyectos, figura uno con las firmas del bloque de Unión por la Patria. Desde el peronismo señalaron que no los invitaron a poner el gancho en el pedido de sesión. "No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar", afirmaron fuentes de la bancada que preside Germán Martínez.

"Nosotros eramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas economicos y sociales que venimos laburando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros", explicaron voces que conocen la vida interna de la bancada peronista. Sobre si darán quórum, respondieron: "Nos enteramos recién. Lo charlaremos. Paciencia".

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