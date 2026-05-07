El contratista de Adorni le contestó a Milei: "Dolido"

El contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas en al menos dos de las propiedades de Manuel Adorni en los últimos meses, se creó una cuenta de X para responderle al presidente Javier Milei luego que éste lo acusara de "militante kirchnerista" por declarar ante la Justicia cuánto costó la remodelación de la casa del country y uno de los departamentos en CABA del jefe de gabinete, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El arquitecto se creó una cuenta en X especialmente para hablarle al mandatario.

"Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!", escribió Tabar en una cuenta de X que creó en las últimas horas exclusivamente para responderle al mandatario por las acusaciones.

La veracidad de la cuenta fue confirmada por el periodista Manuel Jove, quien difundió una captura de pantalla en sus redes sociales, donde muestra un chat con Tabar en el que se atribuyó haber sido él el autor de la publicación. "Sí. El mismo", le respondió al cronista de Infobae ante la pregunta si era realmente él.

Tabar fue citado por la Justicia a prestar declaración y revelar los montos por los que Adorni le habría pagado para realizar arreglos en las múltiples propiedades que adquirió en los últimos meses, entre ellos un departamento en Caballito y una casa quinta en Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá. Dos días después, el presidente Milei decidió salirle al cruce para defender a Adorni. Lo acusó de "mentiroso, militante kirchnerista" y los describió como una persona con un "muy dudoso prontuario".

Los ostentosos gastos de Adorni: más de $14 millones en su departamento en Caballito

Días después de conocerse los millonarios arreglos que encargó y pagó en dólares para su casa en el country Indio Cua, también se reveló que Adorni gastó $14.000.000 en efectivo sólo en compras de muebles para su departamento del barrio de Caballito.

Según le confirmaron fuentes judiciales a El Destape, fue otro encargo del jefe de Ministros a Matías Tabar. El desglose de gastos del departamento en Caballito incluyó la colocación de pisos nuevos, aparte de revestimientos, muebles y artefactos nuevos en casi todos los ambientes. Según las fotografías que trascendieron de la investigación también hubo arreglos en la cocina, el balcón, los patios, en los cerramientos y en el lavadero de la propiedad.