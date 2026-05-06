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Escándalo libertario

Adorni gastó otros $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

Según fuentes judiciales, se trata de otro encargo realizado al contratista Matías Tobar, quien también le remodeló su quinta en un country con una cascada en una pileta, una bacha de mármol y arreglos para un jacuzzi.

06 de mayo, 2026 | 14.40

Tras conocerse las millonarias refacciones que encargó y pagó en dólares para su casa del country Indio Cua, también se reveló en la causa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó $14.000.000 en efectivo en compras de muebles para su departamento del barrio de Caballito.

Según confirmaron fuentes judiciales a El Destape, se trata de otro encargo al contratista Matías Tabar, quien le remodeló su casa quinta de Exaltación de la Cruz con una cascada, una bacha de mármol, ventanas y accesorios para un jacuzzi por más de 37.000 dólares en total.

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