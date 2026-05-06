Adorni gastó otros $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

Tras conocerse las millonarias refacciones que encargó y pagó en dólares para su casa del country Indio Cua, también se reveló en la causa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó $14.000.000 en efectivo en compras de muebles para su departamento del barrio de Caballito.

Según confirmaron fuentes judiciales a El Destape, se trata de otro encargo al contratista Matías Tabar, quien le remodeló su casa quinta de Exaltación de la Cruz con una cascada, una bacha de mármol, ventanas y accesorios para un jacuzzi por más de 37.000 dólares en total.

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