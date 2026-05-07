Cerró una importante multinacional.

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante multinacional anunció el cierre de su fábrica de más de 60 años, lo cual afecta a 150 trabajadores.

Se trata de Cabot Argentina, multinacional de origen estadounidense que es la única productora local de negro de humo, un insumo crítico para la fabricación de neumáticos y productos de caucho, y que puso fin a la planta de Campana.

La fábrica fue inaugurada el 14 de julio de 1962 y fue la primera unidad de manufactura instalada por la corporación en toda Latinoamérica. En un comienzo, Cabot tenía una capacidad de 12.700 toneladas anuales y 83 empleados y en su mejor momento, alcanzó una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, lo que la convirtió en un gigante del sector.

Además, era un actor importante para la integración con la economía argentina, ya que procesaba materia prima cien por ciento nacional.

En tanto, en la última década, la firma había apostado por la sostenibilidad mediante proyectos de autoabastecimiento eléctrico y fue muy importante para consolidar a Campana como el polo industrial de referencia. Hoy el panorama de la planta ubicada sobre la avenida Larrabure es totalmente contrario, ya que comenzaron las tareas de desmantelamiento de la infraestructura.

Qué pasará con los trabajadores de Cabot tras el cierre de la fábrica

Por el momento, los empleados de Cabot aguardan mayores detalles sobre los términos del desmantelamiento y las negociaciones con los representantes sindicales por la indemnización. Son en total 150 trabajadores que están en vilo, 90 empleados directos y 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento.

Ante el cierre de la planta, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) inició una vigilia en los portones. "Vamos a estar repudiando el cierre y apoyando a los trabajadores para mantener la fuente laboral", confirmó el secretario general del gremio, Mario Di Paolo.

En esa línea, advirtieron que este cierre se suma a una preocupante ola de desindustrialización en la región y comentaron que hubo contactos con el Ministerio de Trabajo bonaerense para que el gobierno provincial tome cartas en el asunto. Por este motivo, el próximo miércoles se llevará a cabo una audiencia en La Plata para saber qué pasará con las 150 familias.