El fallecimiento de un magnate de la televisión.

La CNN (Cable News Network) revolucionó el periodismo televisivo al convertirse en el primer canal de noticias en transmitir las 24 horas del día. Fue fundada por el empresario y visionario de los medios Ted Turner en 1980, fue un pilar fundamental para la innovación periodística y la creación de los formatos que conocemos en la actualidad.

En este contexto, este miércoles 6 de mayo, el medio anunció la pérdida de su pionero, Ted Turner, citando un comunicado de prensa de Turner Enterprises. Ted era un hombre con un rol esencial en los medios de comunicación, la revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa.

Su cadena de televisión se expandió y pronto incluirían los canales TBS y TNT, enfocados en el deporte y el entretenimiento, así como Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros. Además, fue propietario del equipo de la NBA Atlanta Hawks y del equipo de la NHL Atlanta Thrashers. Sin embargo, sus iniciativas personales sobre restaurar la paz fueron cruciales en su vida, Turner creó los Goodwill Games en la década de 1980 como parte de un esfuerzo por aliviar las tensiones internacionales durante el periodo de la Guerra Fría.

La causa del fallecimiento de Ted Turner

A pesar de que la noticia es pública, la causa oficial del fallecimiento de Ted Turner aún no fue revelada por sus familiares. Sin embargo, varios reportes aseguran que el empresario batallaba con problemas de salud hace varios años. De hecho, en 2018, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.