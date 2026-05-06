Trabajadores viales de Santa Cruz se levantan contra Vidal: nuevo paro de 72 horas por reclamos salariales

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, enfrenta una semana marcada por la conflictividad con medidas de fuerza en distintos sectores del empleo público. En este contexto económico crítico, el Sindicato del Personal de Vialidad provincial inició un paro por 72 horas, que comenzó este miércoles y se extendará hasta el viernes, en reclamo de respuestas por parte del Gobierno.

La medida se anunció a través de una convocatoria pública, donde los trabajadores expresaron su malestar por la falta de avances en las negociaciones. Entre los puntos centrales, los trabajadores viales exigen: apertura de paritarias de manera urgente y regularización en el pago de viáticos.

Desde el sector sostienen que estas demandas son fundamentales para garantizar condiciones laborales adecuadas y una recomposición salarial acorde al contexto actual a nivel nacional y provincial.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Borquez, aseguró que los trabajadores perciben salarios de pobreza: “El salario de un empleado público va desde los 690 mil a un millón de pesos. Ni hablar de los municipales del interior, que cobran entre 400 mil y 500 mil pesos”. En declaraciones para medios locales, Borquez agregó: “Con una canasta básica que ronda los 2 millones de pesos, es insostenible para los trabajadores vivir”.

Consultada sobre si los gremios mantienen diálogo con el Gobierno provincial, la dirigente indicó que la última reunión con autoridades fue hace dos meses y que desde entonces no hubo nuevos contactos. Con fuertes críticas al gobernador, Borquez sostuvo que Vidal "se olvida que era sindicalista, no piensa para nada como los trabajadores; más bien está alineado con el gobierno de Javier Milei. Manda la policía a las marchas y nos reprime; ya no recuerda de dónde vino”.

ATE levantó la protesta en Salud, pero sigue con el paro provincial

Luego de una reunión con representantes del Gobierno provincial, ATE Santa Cruz finalizó su reclamo en la central del Ministerio de Salud. Sin embargo, el levantamiento de la protesta no implica un freno en el plan de acciones, que mantiene activo el paro de 96 horas que comenzó este martes.

El secretario general del sindicato estatal, Carlos Garzón, confirmó que el gremio resolvió finalizar la permanencia en Salud ante los compromisos asumidos por el Gobierno. Entre otros puntos, desde el sindicato piden avanzar en la recategorización de empleados de Salud.

“Es un desgobierno total, no hay ninguna convocatoria al diálogo ni en lo laboral ni en lo salarial. Y si bien aducen que no hay plata, tampoco resuelven las cuestiones diarias en los sectores de laburo. No hay convocatoria a Paritarias, por lo cual no nos dejan otro camino que luchar. Es la única forma de hacernos escuchar”, apuntó Garzón.

Además, el dirigente advirtió: “Lo que no sabe el Gobierno es que esto va a llegar a niveles insostenibles, y ahí no alcanzará sólo con lo laboral porque estamos en el cuarto mes de congelamiento salarial criminal con una pérdida sostenida del poder adquisitivo superior al 12 por ciento más el descuento usurero y criminal del Banco Santa Cruz”.