Arsenal vence a Atlético Madrid con gol de Saka, es finalista en Liga de Campeones

Liga de Campeones de la UEFA - Semifinal - Partido de vuelta - Arsenal vs. Atlético de Madrid

Por Martyn ​Herman

LONDRES, 5 mayo (Reuters) - Arsenal alcanzó el martes la ‌final de ‌la Liga de Campeones por segunda vez en su historia con una victoria en casa 1-0 sobre el Atlético de Madrid, ​lo ⁠que le permitió sellar ‌una victoria global de ⁠2-1.

El gol ⁠del capitán Bukayo Saka justo antes del descanso resultó decisivo ⁠para que el equipo ​local se impusiera ‌en un partido ‌muy disputado, en el ⁠que consiguió su novena portería a cero en la competición esta temporada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ​la ‌definición del 30 de mayo en Budapest, Arsenal chocará con el ganador de la serie ⁠que se definirá el miércoles entre el vigente campeón Paris Saint-Germain -que lo eliminó en las semifinales de la temporada pasada- y Bayern Munich.

Mayo ‌puede ser un mes histórico para Arsenal, que también busca conquistar su primer título de la Premier League en ‌22 años.

La única final de la Liga de Campeones ‌que había ⁠disputado el Arsenal anteriormente fue en 2006, ​cuando perdió contra el Barcelona.

Con información de Reuters