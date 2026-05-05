Una figura se fue de TN tras 15 años y ahora está a un paso de irse a LN+

Una figura decidió irse de TN y El Trece.

Luego de 15 años en el canal de LN+, la periodista Cecilia Insinga decidió irse de TN y El Trece. Según revelaron sus colegas, ella quería tener otro lugar en Artear. A pesar de que era todo un misterio su futuro laboral y ella lo mantenía bajo el anonimato, hace poco se descubrió qué se incorpora a un nuevo canal.

El periodista argentino Carlos Monti, expuso en Mediodía Bien Arriba (TV pública), que la periodista se unirá a una importante señal de noticias. "Tengo una información, le ofrecieron conducir la primera o la segunda mañana de LN+, haciendo dupla con Robertito Funes Ugarte", afirmó el conductor.

Cecilia Insinga decidió renunciar a TN y El Trece

La periodista luego de pasar unas semanas de vacaciones, explicó en sus historias de Instagram que sí bien continúa relajándose, está atravesando una negociación con las autoridades de Artear para poder seguir su camino profesional.

"Tengo muchos mensajes, muchos, muchos, muchos de ustedes preguntándome si voy a volver al canal o no. Todavía sigo de vacaciones y creo que voy a seguir por un tiempo más porque, como les dije, tengo muchas vacaciones en el canal y mientras estamos hablando para ver cómo sigue mi futuro laboral”, añadió.

Además, explicó qué fueron muchos años de trabajo y que la situación le genera emociones fuertes: "Obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto, menos un lugar donde fuiste muy, pero muy feliz porque la realidad es que yo fui muy feliz. Pero bueno, siento que no tuve el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de nuevos desafíos, así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos”, aseguró.

Finalmente, terminó el comunicado afirmando que no cree volver al canal: “No creo que vuelva, no creo. Pero bueno, es así la vida, la situación, hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande, eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años y si no lo hago ahora, ¿cuándo si no? Así que bueno, veremos qué pasa", sumó.