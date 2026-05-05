Ordenaron peritar el teléfono del contratista que refaccionó la casa de Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, en el marco de la causa en la que el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración del lunes, Tabar contó que Adorni pagó 245 mil dólares por las refacciones y que abonó en efectivo.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un testimonio que complica su situación: el contratista aseguró ante la Justicia haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación realizados en la vivienda vinculada al funcionario.

El constructor Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que busca determinar si hubo inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos detectados en sus propiedades. Según trascendió, el pago por la obra se habría realizado “en mano” y sin respaldo de facturación formal.

Las refacciones

La casa ubicada en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Esa fue una de las propiedades por las que Pagano amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, el contratista señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Al comienzo de esta semana, el Gobierno abrió la sala de prensa de la Casa Rosada, tras días de censura, y Adorni brindó una conferencia de prensa. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre las investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista.