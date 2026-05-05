La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), junto al Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios bonaerenses, presentaron su nuevo plan de regularización de deudas para jubilados y pensionados.

La iniciativa, disponible para más de 17.000 personas que presentan hoy pasivos por un total de $798 millones, permite la exención impositiva en el Impuesto Inmobiliario.

ARBA | ¿Cuáles son los requisitos para acceder al plan de regularización de deudas para jubilados y pensionados?

El esquema contempla a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad con valuación fiscal que no supere los $6 millones y que no estén registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos.

El programa prevé operativos casa por casa junto a los municipios y jornadas especiales de atención, con el objetivo de simplificar el trámite y otorgar acceso directo al beneficio.

¿Quiénes podrán pedir la exención de deudas ARBA?

El alcance de la exención incluye tanto deudas de hasta cinco años como futuras obligaciones. En paralelo, ARBA solicitará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una nómina de jubilados y pensionados domiciliados bonaerenses, con el fin de analizar su situación fiscal y facilitar el acceso a aquellos que cumplen con los requisitos y aún no lo gestionaron.

“Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, destacó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Requisitos para pedir la exención de deudas ARBA

Los jubilados IPS podrán solicitar una exención ARBA, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser la persona jubilada o pensionada y/o su cónyuge o pareja conviviente de la persona titular, usufructuaria o poseedora de un único inmueble (vivienda) destinado a vivienda familiar.

El ingreso deberá estar constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en total, no superen mensualmente el monto equivalente a dos haberes mínimos.

La valuación fiscal del inmueble no debe superar el monto que establezcan las Leyes Impositivas de cada año (6.000.000 de pesos en 2024).

El objeto por el cual se requiere la exención esté vinculado tributariamente a la CUIT/CUIL/CDI de el/la beneficiario/a.

La documentación necesaria para comenzar el trámite es: