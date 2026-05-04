El insólito móvil de TN a un libertario.

El gobierno de Javier Milei está afrontando una dura crisis, no solo en términos económicos, sino también de imagen. Esto último es debido a los escándalos que envuelven a varios de sus funcionarios, desde legisladores que tomaron préstamos hipotecarios millonarios sin un sustento salarial que lo justifique, hasta lo ocurrido con Manuel Adorni, investigado por los viajes a Punta del Este; Aruba y la manera en que adquirió su departamento de Caballito.

Esto tuvo su debida repercusión en la gente, quien desconfía cada vez más del rumbo de la gestión libertaria, algo que se refleja en las diferentes encuestas realizadas recientemente. Los móviles de los diferentes canales de televisión también funcionan como termómetro social: son muchos los que dejan de manifiesto su disconformidad, aunque también están los que defienden al actual jefe de estado. Un ejemplo de esto último es el joven que apareció ante las cámaras de TN este lunes, defendiendo a Milei y señalando a los medios, pero que luego terminó humillado en vivo.

Javier Milei acompañó a Manuel Adorni en su rendición de cuentas ante el Congreso.

El insólito móvil de TN a un joven libertario

La cronista del canal reparó en un muchacho a quien le preguntó si llegaba a fin de mes, lo cual su interlocutor afirmó. Al ser consultado por su trabajo, expuso que estaba en Mercado Libre y que "ahí pagan bien", alegando que un sueldo promedio supera el millón de pesos. Seguido a ello, comentó que estudiaba relaciones de comercio en una facultad privada, que estaba "de 300 (mil) para arriba", algo que no comenzó a cerrarle ni a la movilera ni a los periodistas en el estudio. "¿Hiciste algún recorte?", le preguntaron. "Por ahora no, gracias a Dios", respondió, añadiendo que ve un futuro prometedor "con todo lo que viene pasando".

Luego, hizo su propia lectura de el rol de los medios de comunicación: "Se puede mentir mucho en algunos canales, que están difamando lo que es el tema del capitalismo". "En tu caso tenés una realidad económica buena", le remarcó la cronista. "Sí, no me puedo quejar la verdad", sostuvo. Finalmente, la mujer quiso saber: "¿Vivís solo?". "No, vivo con mis papás", replicó el joven, algo que fue seguido por un "ahhhh" desde el piso. "Claro, bueno ahí podés zafar un poco...", completó la periodista.