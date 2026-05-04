Los 5 videojuegos de pelea en Poki más divertidos

Poki se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar juegos de pelea gratis.

Los juegos de pelea siguen siendo uno de los géneros más elegidos para pasar el rato rápido desde el navegador, y en plataformas como Poki se pueden disfrutar gratis, sin descargas ni registros. Dentro de su catálogo hay decenas de opciones, pero algunos títulos se destacan por su jugabilidad simple, combates dinámicos y mecánicas accesibles para cualquier usuario.

En esta nota repasamos cinco videojuegos de pelea de Poki que combinan acción, humor y partidas rápidas. Todos se pueden jugar directamente desde el navegador: solo hay que entrar a la sección de pelea, elegir el título y empezar a jugar con teclado o pantalla táctil.

5 juegos de pelea de Poki que valen la pena

1. Ragdoll Hit

Uno de los más populares del sitio. Se basa en físicas “ragdoll”, lo que significa que los personajes se mueven de forma descontrolada y graciosa. El objetivo es simple: golpear al rival hasta dejarlo fuera de combate. Ideal para partidas rápidas y para reírse un rato.

2. Stickman Dragon Fight

Este juego mezcla peleas con estética tipo anime. Controlás a un luchador estilo “stickman” con poderes especiales y ataques cargados de energía. Tiene combates más intensos y espectaculares, con habilidades que recuerdan a clásicos del género.

3. Karate Fighter

Una opción más tradicional. Acá el foco está en el combate cuerpo a cuerpo con movimientos de artes marciales. A medida que avanzás, enfrentás enemigos más difíciles, lo que le suma un componente progresivo y desafiante.

4. Stick Fighter

Minimalista pero adictivo. En este título los enfrentamientos son rápidos y requieren reflejos. Se puede jugar contra la computadora o en modo multijugador local, lo que lo convierte en una buena alternativa para jugar con amigos.

5. Big Shot Boxing

Si te gustan los juegos de boxeo, este es un imperdible. Tenés que gestionar la carrera de un boxeador, mejorar habilidades y pelear por el título. Combina acción con una capa estratégica que lo diferencia del resto.

Todos se pueden jugar directamente desde el navegador.

Cómo jugar gratis en Poki

Acceder a estos juegos es muy simple. Solo tenés que entrar a la sección de pelea de Poki desde cualquier navegador (PC, celular o tablet) y elegir el título que quieras. No hace falta descargar nada ni crear una cuenta: todos los juegos funcionan online y de manera gratuita.

Además, cada juego incluye instrucciones básicas para aprender los controles rápidamente, lo que permite empezar a jugar en segundos incluso si no tenés experiencia previa en el género.

En definitiva, Poki se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar juegos de pelea gratis, con propuestas para todos los gustos: desde combates caóticos hasta experiencias más tácticas. Ideal para cortar la rutina con un poco de acción.