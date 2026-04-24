Estos son los 5 mejores videojuegos gratis de Poki para celular

La ventaja de Poki frente a otras plataformas es que todos los videojuegos se juegan al instante, sin ocupar espacio en el teléfono ni esperar instalaciones. Basta con entrar a poki.com desde el navegador del celular y tocar para jugar. No es necesario descargar nada.

1. Subway Surfers

El clásico eterno de los juegos de corredor infinito sigue siendo el más jugado de toda la plataforma. El jugador controla a Jake, un grafitero que huye de un inspector y su perro a través de vías de tren. La mecánica es simple: esquivar trenes, coleccionar monedas y llegar lo más lejos posible. Actualiza mapas y personajes constantemente con ciudades del mundo real, lo que mantiene fresca la experiencia aunque se lleve años jugando.

2. Stickman Hook

Un juego de habilidad con física adictiva que se controla con un solo dedo. El personaje se balancea de gancho en gancho con una cuerda elástica y el objetivo es llegar al final de cada nivel sin caer. Lo que parece sencillo se vuelve desafiante rápidamente, con niveles que exigen timing y coordinación. Es uno de los títulos más populares por su control táctil intuitivo.

3. Moto X3M

El juego de motos con obstáculos más famoso del navegador tiene una versión perfectamente adaptada al celular. El jugador controla una moto que atraviesa circuitos con rampas, saltos y trampas mortales. El objetivo es completar cada pista en el menor tiempo posible sin volcarse. Tiene múltiples entregas —Moto X3M Pool Party, Moto X3M Winter, Moto X3M Spooky Land— que expanden la experiencia con temáticas y nuevos niveles.

4. Smash Karts

Un juego de karting multijugador que enfrenta a jugadores de todo el mundo en arenas con power-ups. La mecánica recuerda a Mario Kart: hay que recoger armas, disparar a los rivales y ser el último en pie. El multijugador en tiempo real es su mayor diferencial: cada partida es contra personas reales, no bots, lo que garantiza una experiencia competitiva y diferente siempre.

5. Temple Run 2

El corredor infinito que definió un género sigue siendo uno de los más jugados en móvil. El personaje huye de una criatura demoníaca a través de templos, selvas y acantilados. El jugador gira, salta y se desliza tocando la pantalla para esquivar obstáculos y acumular monedas. La evolución respecto al Temple Run original incluye mejores gráficos, más ambientes y un sistema de habilidades para personalizar al personaje.

Si querés descubrir más opciones, podés ver también los 5 videojuegos gratis más divertidos para descargar en Poki, con títulos para todos los gustos.