Los superalimentos mejores que la leche y que combaten la pérdida de calcio después de los 50.

A partir de los 50 años, el cuerpo atraviesa una serie de cambios naturales que impactan directamente en la salud ósea. La disminución de la densidad mineral de los huesos es uno de los más frecuentes y puede derivar en afecciones como la osteoporosis o en un mayor riesgo de fracturas. Sin embargo, existen una serie de superalimentos que ayudan a combatir la pérdida de calcio.

Durante décadas, la leche fue considerada la principal fuente de calcio. Pero, en la actualidad, distintos organismos de salud y nutrición sostienen que existen alternativas igual de efectivas e incluso más completas desde el punto de vista nutricional. Estas opciones no solo aportan calcio, sino también otros nutrientes esenciales que contribuyen a fortalecer los huesos y mejorar el funcionamiento general del organismo.

Cuáles son los superalimentos que aportan calcio después de los 50

De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Nutriología, algunos alimentos cumplen un rol clave en la prevención de la pérdida ósea. Entre ellos, las verduras de hoja verde como la espinaca, la acelga y el brócoli se destacan por su alto contenido de calcio, magnesio y vitamina K, nutrientes fundamentales para mantener la estructura ósea.

Hay una serie de superalimentos que aportan más calcio que la leche.

Asimismo, los pescados como la sardina y el salmón aportan no solo calcio, sino también vitamina D, indispensable para que el organismo pueda absorber correctamente ese mineral. A esto se suman las semillas de lino y los frutos secos, como las almendras y las nueces, que contienen grasas saludables y minerales que favorecen la densidad ósea.

Por otro lado, las frutas ricas en antioxidantes, como las ciruelas en pasas y los frutos rojos, cumplen una función importante al reducir procesos inflamatorios y contribuir al mantenimiento de los huesos. Estos alimentos, además, aportan beneficios adicionales vinculados al sistema digestivo y cardiovascular.

Sin embargo, la Fundación Mexicana de Osteoporosis señala que no alcanza con incorporar un solo alimento, sino que la clave está en sostener una dieta equilibrada y variada. La combinación de estos alimentos permite cubrir los requerimientos diarios de calcio, vitamina D, magnesio y proteínas magras, todos nutrientes esenciales para preservar la fortaleza de los huesos con el paso del tiempo. Así que, la clave no está tanto en tomar leche cuando hay falta de calcio, sino en revaluar la dieta que se está llevando adelante.