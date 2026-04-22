Cómo descargar 17 videojuegos gratis que sumó Steam a su catálogo

Esta nueva tanda incluye títulos de distintos géneros.

Steam volvió a ampliar su catálogo con casi veinte juegos gratis para PC que los usuarios pueden descargar sin pagar y, lo más importante, sin límite de tiempo para reclamarlos. Esta nueva tanda incluye títulos de distintos géneros —desde simuladores y RPG hasta propuestas cooperativas y de acción—, lo que la convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan sumar contenido a su biblioteca sin gastar un peso.

Entre los juegos destacados aparecen opciones como eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm y Excroaalibur Creepy Scary, junto con otras experiencias que combinan aventura, estrategia y multijugador. La variedad es uno de los puntos fuertes de esta iniciativa, ya que permite encontrar propuestas para todo tipo de jugador, tanto casual como más experimentado.

Qué juegos gratis podés encontrar en Steam

The Solitary Existence of a Little Universe

Novela interactiva donde encarnás a un alma perdida en un desierto, tomando decisiones que influyen en la historia junto a una enigmática niña.

Faithfall

Shooter estilo retro en el que controlás a María, una joven marcada por sangre demoníaca que enfrenta una invasión infernal en la ciudad de Valodia.

Police Chief Simulator: Prologue - Early Days

Simulador de gestión policial en el que administrás una comisaría, respondés reportes y resolvés casos en Winston Springs; funciona como introducción gratuita al juego completo.

Shadowbane

MMORPG de fantasía oscura en mundo abierto, centrado en PvP sin límites, con más de 60 clases disponibles y la posibilidad de construir fortalezas y conquistar territorios sin microtransacciones.

Locks n’ Leaps

Plataformas 2D enfocado en exploración, donde recorrés islas, encontrás llaves escondidas y desbloqueás accesos secretos poniendo a prueba tus reflejos.

Tide

Propuesta de defensa de torres en tercera persona con multijugador, donde tenés que proteger tu tesoro de oleadas enemigas usando estrategia y adaptación constante.

Exonie Online

MMORPG en 2D por turnos con 10 clases, que propone explorar mazmorras, subir de nivel y vivir aventuras en un mundo manejado por la comunidad.

Spider Game

Juego tipo party basado en infección: comenzás como humano y debés completar objetivos antes de ser capturado por arañas y sumarte a la colmena.

Survive on the Moon

Experiencia cooperativa de supervivencia lunar en la que recolectás recursos, expandís tu base y construís un cohete para volver a la Tierra.

Study Hub

Espacio virtual colaborativo pensado para organizar tareas, cumplir objetivos y compartir sesiones con hasta 60 usuarios en simultáneo.

Sherman’s Quest

Aventura de exploración con puzles, combates y misiones secundarias que se desarrollan en distintos escenarios.

Beesy Life

RPG con elementos de aventura en el que gestionás una colmena de abejas, aprendiendo sobre su mundo mediante minijuegos y exploración.

Creepy Scary

Aventura en solitario o cooperativa ambientada en un cementerio embrujado, donde resolvés puzles, esquivás criaturas y utilizás habilidades especiales.

Cuby Desk Farm

Simulador casual que transforma tu escritorio en una granja virtual, donde recolectás monedas, cuidás mascotas y jugás minijuegos.

TesselRun

Plataformas con físicas poco convencionales, escenarios dibujados a mano y mecánicas que rompen las reglas clásicas del género.

eBaseball: PRO SPIRIT

Simulador de béisbol realista con jugadores de todo el mundo, trayectorias fieles y una experiencia centrada en la intensidad del deporte.

SuperMemeClicker

Clicker en el que generás monedas con cada clic, desbloqueás memes y mejorás la rareza de tus recompensas.

Una vez agregado, el título se puede instalar en cualquier momento.

Cómo descargar juegos gratis en Steam

El proceso para acceder a estos juegos es simple y no requiere conocimientos técnicos. Solo hay que abrir la aplicación de Steam o ingresar desde el navegador, iniciar sesión con una cuenta y buscar el juego deseado. Luego, basta con hacer clic en “Jugar” o “Añadir a la biblioteca” para que quede asociado al perfil.

Una vez agregado, el título se puede instalar en cualquier momento. Al no tener fecha de vencimiento —al menos por ahora—, estos juegos permanecen disponibles en la biblioteca del usuario de forma permanente.

En un contexto donde cada vez más plataformas apuestan por contenidos gratuitos, Steam refuerza su estrategia con una oferta amplia y accesible que invita a descubrir nuevas experiencias sin costo.