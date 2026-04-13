Steam regala VRChat: cómo descargarlo

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

VRChat es una de las plataformas más populares de realidad virtual en el mundo, pero también se puede usar sin casco VR desde una PC común. Se trata de un “metaverso” social donde los usuarios pueden crear avatares personalizados, explorar mundos virtuales y chatear con personas de todo el planeta en tiempo real.

Lo más atractivo de VRChat es su libertad: no hay un objetivo fijo como en un videojuego tradicional. Podés asistir a eventos, jugar minijuegos, recorrer escenarios creados por la comunidad o simplemente charlar. Además, es completamente gratuito y está disponible en Steam, lo que facilita mucho su instalación.

Cómo descargar VRChat gratis en Steam

Si querés probar VRChat, el proceso es bastante simple y no necesitás pagar nada. Solo tenés que seguir estos pasos:

Descargar e instalar Steam desde su sitio oficial. Crear una cuenta o iniciar sesión con tus datos. Usar el buscador de la tienda y escribir “VRChat”. Entrar en la página del juego y hacer clic en “Jugar” o “Instalar”. Elegir la carpeta de instalación y esperar a que se descargue. Una vez listo, abrir el juego desde tu biblioteca.

Se trata de un “metaverso” social y no es obligatorio usar casco de RV.

Qué necesitás para jugar VRChat

Aunque VRChat está pensado para realidad virtual, no es obligatorio tener un casco como Oculus Quest 2 o similares. Podés jugar perfectamente con teclado y mouse. Eso sí, una PC con buen rendimiento mejora mucho la experiencia, sobre todo en mundos más complejos o con muchos usuarios conectados.

Otro punto clave es la personalización: podés crear tu propio avatar o descargar modelos hechos por otros usuarios. Esto hace que cada experiencia sea única y que la comunidad tenga un rol central en el crecimiento del juego.

En resumen, VRChat es una puerta de entrada al mundo de la realidad virtual social sin costo alguno. Ya sea con o sin visor VR, ofrece una experiencia distinta, ideal para quienes buscan algo más que un videojuego tradicional.