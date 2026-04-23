León XIV denuncia que se trata a los inmigrantes "peor que a las mascotas"

El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Malabo a Roma

El papa León denunció el jueves ‌el trato ‌que se da a los inmigrantes en el mundo, afirmando que, a menudo, los migrantes y refugiados que intentan escapar de la violencia o la pobreza son considerados "peores que las mascotas o los ​animales", en ⁠unas declaraciones inusualmente contundentes sobre el ‌tema.

León XIV, que ha sido ⁠crítico con las políticas ⁠de inmigración de línea dura del presidente estadounidense Donald Trump, pidió un trato humano para ⁠los inmigrantes durante su vuelo ​de regreso a Roma tras ‌una gira por cuatro ‌países africanos.

"Son seres humanos y tenemos ⁠que tratar a los seres humanos de forma humanitaria y no tratarlos peor (...) que a las mascotas o a ​los ‌animales", afirmó en una rueda de prensa.

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León, el primer pontífice estadounidense, no mencionó ningún país concreto en sus declaraciones del jueves.

El papa ya ⁠había cuestionado con anterioridad si las políticas de línea dura del Gobierno de Trump están en consonancia con las estrictas enseñanzas provida de la Iglesia católica, en unas declaraciones que provocaron duras críticas por parte ‌de los católicos conservadores estadounidenses.

León afirmó el jueves que los países tienen derecho a controlar sus fronteras. Instó a las naciones más ricas a ayudar a desarrollar ‌los países de los que huyen los inmigrantes, para que estos no sientan la necesidad ‌de marcharse.

"¿Qué ⁠están haciendo los países más ricos para cambiar la situación de ​los países más pobres?", preguntó. "¿Y por qué no podemos intentar (...) cambiar la situación en (esos) países?".

(Editado en español por Carlos Serrano)