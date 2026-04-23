Regulador brasilieño aprueba mayor investigación sobre uso que hace Google de contenidos informativos

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El regulador de la competencia de Brasil, el CADE, aprobó el ‌jueves una recomendación ‌para profundizar en las investigaciones sobre el uso de contenidos periodísticos por parte de Google, filial de Alphabet, con el fin de evaluar un posible abuso de la posición dominante de la ​empresa en el ⁠mercado.

Los miembros del CADE respaldaron una ‌propuesta de su director interino, ⁠Diogo Thomson de Andrade, ⁠para remitir el caso a su superintendencia general para que se inicien procedimientos administrativos formales, ⁠citando la evolución de la conducta ​de Google desde que ‌comenzó la investigación en ‌2019.

CONTEXTO

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• El caso se inició tras la ⁠decisión del CADE en 2019 de examinar las condiciones de competencia en los mercados de búsqueda y noticias.

• La ​investigación ‌inicial se centró en la recopilación automatizada de contenido periodístico por parte de Google y su visualización en los resultados de búsqueda.

• La ⁠Superintendencia General del CADE había recomendado anteriormente archivar el caso por falta de pruebas suficientes de infracciones.

NUEVAS CONCLUSIONES

• El nuevo análisis de De Andrade señaló que la conducta de Google evolucionó con funciones generativas de IA ‌que sintetizan información directamente en las interfaces de búsqueda.

• Destacó la posible dependencia estructural de los editores de noticias respecto a los mecanismos de búsqueda de Google para ‌llegar a su audiencia.

• De Andrade señaló que esto podría constituir un abuso explotador al ‌extraer valor ⁠del contenido de terceros sin una compensación proporcional.

• Google no ​respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters