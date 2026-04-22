Cómo inscribirse en la Escuela de Tecnología de Despegar

Desde su lanzamiento en 2013, 396 personas pasaron por el programa e ingresaron a Despegar desde el primer día de cursada, desarrollando allí su carrera profesional. La empresa llama a la iniciativa su "escuelita tecnológica" y la posiciona como una de las principales vías de ingreso al sector. A continuación, te contamos quiénes se pueden postular, cómo hacerlo y la integración de la inteligencia artificial en todo este desarrollo.

Quiénes pueden postularse

Los requisitos son accesibles y apuntan a perfiles con vocación más que con experiencia extensa. Pueden inscribirse personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Residir en CABA , Gran Buenos Aires o La Plata.

, o Tener secundario completo.

Contar con conocimientos de desarrollo, programación y Programación Orientada a Objetos (POO).

Cómo inscribirse

La postulación se realiza exclusivamente online, a través de landing.alkemy.org/jav19-despegar. Las inscripciones estarán abiertas entre el 27 de abril y el 5 de mayo. No hay otro canal para aplicar.

Por qué suma IA esta edición

La 19ª edición incorpora herramientas de inteligencia artificial al proceso de aprendizaje, en línea con la transformación digital que Despegar viene implementando en sus equipos de desarrollo. Lucio Loiacono, responsable de Tech University de la empresa, explicó que el objetivo es que quienes ingresen al programa puedan familiarizarse con la IA desde el inicio y entender cómo integrarla al proceso de desarrollo cotidiano.

La propuesta también mantiene el foco en perfiles con potencial, más allá de los conocimientos técnicos: compromiso, curiosidad y capacidad de trabajo en equipo son los atributos que la empresa prioriza en la selección. Kevin Thienemann, VP de Ingeniería de Despegar, destacó que muchos de quienes hoy lideran proyectos y equipos dentro de la compañía iniciaron su camino en JAV.