Se separó una de las parejas más famosas tras 14 años de relación: "Es muy reciente"

Conmoción por la noticia de su separación.

Magui Bravi dejó a todos sorprendidos al contar que su historia de amor con Octavio Cattaneo terminó tras casi 15 años de relación. La pareja, que además comparte la crianza de su hijo Galileo, que tiene un poco más de dos años, atravesaba un momento que hasta ahora había permanecido lejos de la exposición pública.

La noticia salió a la luz de una manera inesperada. La bailarina participaba de una entrevista en un programa gastronómico “A punto”, a metros del emblemático Puente de la Mujer, donde el clima distendido parecía invitar a una charla liviana. Sin embargo, una pregunta casual terminó revelando una situación personal que nadie del equipo tenía en cuenta.

La pregunta que sacó a la luz la verdad

“¿Tu marido qué dice de todo esto?”, consultó uno de los conductores, sin saber que la pregunta tocaba un tema sensible. La reacción de Bravi fue inmediata: su expresión cambió, bajó la mirada y respondió con visible incomodidad. “Mi marido… no está, no estaría más”, dijo, dejando entrever que estaba atravesando un momento emocional complejo y que su relación había llegado a su fin.

El ambiente en el set cambió rápidamente. Al advertir lo que estaba sucediendo, alguien del equipo intervino desde fuera de cámara para frenar la situación y que la secuencia no sea tan incómoda: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. El comentario evidenció que la separación no era información pública y que la revelación había ocurrido de forma completamente espontánea.

Entre sonrisas nerviosas, la artista decidió confirmar lo que acababa de insinuar. “Me separé. No pasa nada igual”, expresó intentando restarle dramatismo al momento, aunque su actitud reflejaba sensibilidad y una emoción difícil de disimular. Lejos de profundizar en detalles sobre los motivos de la ruptura, Bravi prefirió mantener la privacidad sobre el proceso personal que está atravesando.

Con tono sincero y algo cabizbaja, explicó que “era muy reciente”, dejando entrever que se trata de una etapa de transición tanto en lo personal como en lo familiar.