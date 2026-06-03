Ni virus ni ciberataques: revelan cuál es la verdadera amenaza que pone en jaque a la tecnología

Durante años, el foco de la ciberseguridad corporativa estuvo en proteger los sistemas de amenazas externas. Pero una nueva etapa cambia la arquitectura del riesgo. "La discusión ya no pasa solamente por incorporar IA, sino por cuánto control real tienen las empresas sobre las decisiones que esos agentes toman dentro de sus entornos críticos y el acceso a información sensible que puedan conseguir", explica Diego del Castillo, director de Banca y Servicios Financieros de Snoop Consulting.

El problema que nadie anticipó

Los agentes de IA no son bots tradicionales: son sistemas capaces de actuar de forma autónoma. A diferencia de los modelos clásicos de automatización, estos agentes pueden acceder a plataformas internas, consultar información sensible, ejecutar acciones, coordinar procesos y tomar decisiones operativas sin intervención humana directa. Sectores como servicios financieros, fintechs, seguros y grandes organizaciones con operaciones complejas son los primeros en sentir el impacto.

El cambio estructural es profundo. Durante décadas, la infraestructura corporativa fue diseñada bajo una lógica previsible: ante determinada acción, el sistema siempre respondía de la misma manera. Los agentes de IA introducen otra dinámica: operan sobre información no estructurada, interpretan contexto y pueden tomar caminos distintos frente a un mismo escenario. La previsibilidad que fundó la arquitectura de seguridad corporativa deja de ser una garantía.

El error que cometen las empresas hoy

"Muchas compañías todavía administran agentes de IA como si fueran simples bots. Pero en la práctica empiezan a comportarse como empleados digitales con capacidad real de ejecución sobre sistemas sensibles", advierten desde Snoop Consulting. Uno de los principales desafíos es que los agentes suelen actuar en representación de usuarios humanos, pero con capacidades de ejecución mucho más amplias que las de una persona común. Eso significa que un agente puede hacer, en segundos, lo que a un empleado le llevaría horas y con acceso a capas de información que en condiciones normales estarían restringidas.

Qué necesitan hacer las organizaciones

La gobernanza tecnológica se convierte en el nuevo campo de batalla. Ya no alcanza con que un modelo funcione bien: las compañías necesitan saber cómo limitarlo, monitorearlo y establecer políticas claras cuando interactúa con datos críticos. Uno de los debates más urgentes es cómo construir modelos de trazabilidad que permitan entender qué decisiones tomó un agente, bajo qué permisos operó y quién es responsable cuando algo falla.

La discusión también impacta en la infraestructura. Cada vez más empresas buscan evitar la dependencia extrema con un único proveedor de nube o IA, priorizando arquitecturas híbridas que les permitan mantener control sobre la capa de ejecución. Plataformas orientadas a gobernanza de entornos agénticos empresariales —como WSO2 Agent Manager— empiezan a ganar relevancia en ese contexto.

El desafío de fondo es claro: la próxima etapa de la transformación digital ya no consistirá solamente en sumar inteligencia artificial, sino en aprender a convivir con sistemas capaces de actuar por cuenta propia sin perder el control sobre la operación.