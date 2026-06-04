Ranking de paritarias 2026: así le fue a UOM, Comercio, ATE, Sanidad y todos los gremios

La discusión salarial del primer semestre de 2026 dejó un mapa heterogéneo entre los principales gremios del país, donde se destacaron los acuerdos en paritarias de los principales sindicatos, como UOM, Comercio, ATE, Sanidad. Con una inflación acumulada de 12,27% entre enero y abril, las negociaciones paritarias arrojaron resultados muy distintos según la actividad. Mientras algunos sindicatos consiguieron incrementos que preservaron o ampliaron el poder adquisitivo de sus salarios, otros quedaron rezagados frente a la evolución de los precios. El cuadro publicado por la Fundación Capital en base a información gremial y prensa, diferencia entre los sectores con mayor capacidad de negociación y aquellos que registraron aumentos más moderados volvió a reflejarse en los resultados acumulados.

Entre enero y junio, el promedio de los gremios relevados por la consultora que dirige el ex presidente del Banco Central Martín Redrado registró una mejora real de 2,3%, lo que implica que, en términos generales, los aumentos salariales superaron a la inflación. Sin embargo, ese promedio esconde trayectorias muy diferentes.

El ranking de los gremios con mejores paritarias

El primer lugar del semestre corresponde al gremio de Encargados de Edificios (SUTERH), que acumularon una mejora real de 4,4%. El sector combinó incrementos que oscilaron entre 1,7% y 4,4% por encima de la inflación durante los primeros cinco meses del año y consolidó así la mejor performance entre los convenios relevados. Detrás se ubicó la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), con una mejora acumulada de 3,2%. El sindicato mantuvo resultados positivos durante todo el semestre, con registros que fueron desde 1,9% en enero hasta 3,5% en abril y 3% tanto en mayo como en junio.

En el tercer puesto aparecen los trabajadores químicos, con una recuperación de 3,1%. El resultado estuvo impulsado principalmente por enero y abril, meses en los que lograron mejoras reales de 7,9% y 9,4%, respectivamente. También por encima del promedio se ubicaron los aceiteros, con 2,8%; los estatales bonaerenses, con 2,5%; los bancarios, con 2,6%; los gastronómicos (UTHGRA), con 2,7%; y los trabajadores de la construcción (UOCRA), que finalizaron el semestre con una mejora acumulada de 2,7%.

El caso de la construcción resulta significativo porque el sector mantuvo variaciones positivas durante todo el período. Los trabajadores nucleados en la actividad registraron mejoras reales de 3,7% en enero, 1,6% en febrero, 4,3% en marzo, 1,8% en abril, 4,2% en mayo y 2% en junio. Los gastronómicos también lograron cerrar el semestre por encima de los precios pese a una desaceleración en los últimos meses. Después de mejoras de 1,9% en enero, 1% en febrero, 1,6% en marzo y 6,8% en abril, el sector registró 1,4% en mayo y un resultado neutro en junio.

Los bancarios, por su parte, acumularon una mejora real de 2,6% sostenida por incrementos superiores a la inflación durante todo el semestre. El gremio mostró una de las trayectorias más estables del período, con registros de entre 2,6% y 3,4%.

Los gremios que quedaron cerca de la inflación

Un segundo grupo de sindicatos logró preservar el salario frente a los precios, aunque con márgenes más reducidos. En ese segmento aparece el gremio de comercio, que acumuló una mejora real de 2,1%. El resultado se explica principalmente por los aumentos obtenidos entre abril y junio, luego de un primer trimestre en el que los salarios evolucionaron prácticamente al mismo ritmo que la inflación. La sanidad cerró el semestre con una mejora de 1,9%, mientras que los camioneros y el SMATA registraron una recuperación de 1,7%.

Los estatales nacionales acumularon 1,6% de mejora real. Aunque los aumentos salariales se ubicaron por encima de la inflación en todos los meses relevados, la diferencia fue más acotada que en otros sectores, con variaciones de entre 1,5% y 2,5%. La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación alcanzó una mejora de 1,4%, impulsada especialmente por el resultado de marzo, cuando obtuvo una recomposición de 8,2% por encima de la inflación. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) registró una mejora acumulada de 1,3%, mientras que el sindicato textil cerró el semestre con una recuperación de apenas 0,9%.

Las paritarias que perdieron en lo que va del 2026

Aunque todos los sectores relevados aparecen con saldo positivo frente a la inflación acumulada, varios quedaron por debajo del promedio general de 2,3%. Los textiles fueron los que registraron la menor mejora real del semestre, con 0,9%. A pesar de obtener aumentos por encima de la inflación en los primeros cinco meses del año, el margen de recuperación fue reducido y se mantuvo lejos de los niveles alcanzados por los gremios de mejor desempeño.

La UOM también se ubicó entre los convenios con resultados más moderados. El sindicato metalúrgico acumuló 1,3% de mejora real, producto de incrementos relativamente homogéneos durante el semestre, sin saltos significativos respecto de la inflación. Alimentación, con 1,4%; estatales nacionales, con 1,6%; camioneros, con 1,7%; SMATA, con 1,7%; y sanidad, con 1,9%, completan el grupo de gremios que consiguieron preservar el poder adquisitivo, aunque con resultados inferiores al promedio de los convenios relevados.

En ese contexto, las negociaciones salariales continuaron estructurándose sobre acuerdos de revisión frecuente y porcentajes distribuidos en varios tramos. La modalidad permitió sostener actualizaciones permanentes, aunque los resultados finales dependieron de la capacidad de negociación de cada actividad y de la situación particular de cada sector económico.