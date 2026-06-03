Altman de OpenAI instará a legisladores EEUU a que no exijan aprobación de modelos de IA

Por Courtney Rozen
WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se opondrá a las propuestas que exigen que los desarrolladores de IA obtengan la aprobación del Gobierno de Estados Unidos antes de lanzar nuevos modelos al público, según un comunicado de la empresa publicado el miércoles, como parte de un esfuerzo más amplio por dar forma a la regulación de esta tecnología.
Altman, que se encuentra de visita en Washington esta semana, pedirá al Congreso que aumente la financiación para las pruebas de IA en el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El departamento colabora con empresas como OpenAI y Anthropic para probar sus modelos.
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Altman quiere ampliar esa iniciativa, según ha indicado la empresa en un comunicado. Las empresas no están obligadas a realizar ningún cambio en sus productos en función de los resultados de las pruebas, algo que Altman no quiere cambiar.
La visita de Altman a Washington coincide con un periodo crítico para la empresa. OpenAI se está preparando para presentar de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa, informó anteriormente Reuters.
Los requisitos del Gobierno federal podrían perjudicar los beneficios de la empresa si ralentizan el lanzamiento de nuevos modelos o obligan a OpenAI a modificar el funcionamiento de sus productos para abordar las preocupaciones en materia de seguridad.
Con información de Reuters