Altman de OpenAI instará a legisladores EEUU a que no exijan aprobación de modelos de IA

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, testifica ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en una audiencia en el Capitolio en Washington.

Por Courtney ​Rozen

WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se ‌opondrá a las ‌propuestas que exigen que los desarrolladores de IA obtengan la aprobación del Gobierno de Estados Unidos antes de lanzar nuevos modelos al público, según un comunicado de la ​empresa publicado ⁠el miércoles, como parte de un ‌esfuerzo más amplio por ⁠dar forma a la ⁠regulación de esta tecnología.

Altman, que se encuentra de visita en Washington esta semana, ⁠pedirá al Congreso que aumente ​la financiación para las ‌pruebas de IA en ‌el Departamento de Comercio de ⁠Estados Unidos. El departamento colabora con empresas como OpenAI y Anthropic para probar sus modelos.

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Altman quiere ampliar ​esa ‌iniciativa, según ha indicado la empresa en un comunicado. Las empresas no están obligadas a realizar ningún cambio en sus ⁠productos en función de los resultados de las pruebas, algo que Altman no quiere cambiar.

La visita de Altman a Washington coincide con un periodo crítico para la empresa. OpenAI se está ‌preparando para presentar de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa, informó anteriormente Reuters.

Los requisitos del Gobierno federal podrían perjudicar los beneficios de la ‌empresa si ralentizan el lanzamiento de nuevos modelos o obligan a OpenAI a ‌modificar el ⁠funcionamiento de sus productos para abordar las preocupaciones en ​materia de seguridad.

Con información de Reuters