Antonelli y Russell prometen competencia más limpia, pero no van a recular tras incidente en Canadá

FOTO DE ARCHIVO: Gran Premio de Canadá

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, dijeron que seguirán compitiendo palmo ‌a palmo en el Gran ‌Premio de Mónaco de este fin de semana, a pesar de que el jefe del equipo, Toto Wolff, les ha advertido de que podría verse obligado a poner freno a su rivalidad.

En el Gran Premio de Canadá del mes pasado, Antonelli, de 19 años, se enfureció tras un contacto entre ambos durante la carrera sprint, que ganó Russell.

Al ​día siguiente, en la ⁠carrera principal, volvieron a enzarzarse en una batalla por el liderato ‌antes de que Russell se retirara por un fallo ⁠en la unidad de potencia, lo que ⁠le dio a Antonelli su cuarta victoria consecutiva.

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Si bien admitió que fue "un buen espectáculo", Wolff dijo que su duelo les había costado tiempo a ⁠ambos y que se vería obligado a intervenir si ponían ​en peligro los puntos del equipo.

Antonelli dijo que ‌hubo conversaciones un par de días ‌antes de llegar a Mónaco para repasar lo ocurrido en Canadá.

"Básicamente, ⁠la conclusión de la conversación fue que pueden competir entre ustedes de forma limpia siempre que haya respeto y no se pongan en una situación en la que puedan dañarse uno de ustedes o ​ambos", dijo el ‌italiano a periodistas el jueves.

"El equipo no quiere imponer normas, pero es comprensible que quiera que ambos vehículos terminen y consigan tantos puntos como sea posible. Eso también lo tenemos en mente nosotros, porque competimos para ser los mejores, pero ⁠también competimos por el equipo para recompensar a las 2.000 personas que trabajan para él".

"Seguiremos compitiendo entre nosotros como en Canadá, pero con un poco más de inteligencia. Pero, sin duda, el equipo quiere que corramos libremente porque realmente no se puede poner una correa a un piloto".

El británico Russell, que ganó el Gran Premio inaugural de la temporada en Melbourne pero ‌que desde entonces se ha quedado 43 puntos por detrás de Antonelli, insistió en que no había motivos de preocupación.

"Hay que confiar en nosotros y esto es lo que hacemos: somos pilotos y nos exigimos al máximo en cada vuelta", dijo a los periodistas. "Cuando competimos, nos exigimos mutuamente al ‌máximo".

"Sé que cuando estás sentado fuera, en el muro de boxes, como Toto, por supuesto que es estresante y tenso porque no puedes controlarlo, pero, en ‌última instancia, hay ⁠que confiar en nosotros. Seguiremos luchando, pero conocemos los límites".

Antonelli es el primer italiano desde Alberto Ascari en 1952 ​en ganar cuatro carreras seguidas y también el primer piloto en la historia de la F1 en conseguir sus cuatro primeras victorias de forma consecutiva.

Con información de Reuters