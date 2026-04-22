Ley de Bosques: mientras Zdero se alinea con Milei, ambientalistas alertan por desmontes en Chaco

En Chaco crece la preocupación ante una posible reforma de la Ley de Bosques Nativos impulsada a nivel nacional, en un contexto atravesado por el alineamiento del gobernador Leandro Zdero con el presidente Javier Milei. La combinación de ambos factores encendió alertas en sectores ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en los controles sobre desmontes.

El debate cobró impulso tras una charla realizada en Resistencia, donde especialistas, investigadores y organizaciones del sector analizaron el alcance de los cambios propuestos. Allí coincidieron en que la iniciativa promovida por el Gobierno nacional, en el marco del denominado “Pacto de Mayo”, podría debilitar mecanismos de control y reducir la participación ciudadana en decisiones vinculadas al uso del suelo.

Actualmente, la normativa vigente establece un sistema de clasificación de los bosques en tres categorías, rojo, amarillo y verde, que define los niveles de protección y uso permitido. Este esquema, considerado central para la conservación, exige además estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de autorizar intervenciones.

Sin embargo, la iniciativa en análisis apunta a simplificar estos procedimientos. En la práctica, esto podría traducirse en menos instancias de control y menor transparencia, facilitando el avance de desmontes en zonas sensibles. En ese contexto, las críticas también comienzan a enfocarse en el rol del gobierno provincial. Distintos sectores advierten que el alineamiento político de Zdero con la Casa Rosada podría derivar en una falta de resistencia local frente a medidas que impactan directamente en el territorio chaqueño.

Habilitados los desmontes

En febrero, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Chaco le cumplió el deseo al gobernador Leandro Zdero y le otorgó un golpe definitivo a la protección del ecosistema forestal. La máxima autoridad jurisdiccional provincial ratificó la constitucionalidad de la normativa que regula el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y rechazó los recursos judiciales que buscaban anular el esquema vigente.

La decisión quedó plasmada en la sentencia 19/26 y fue adoptada por mayoría, con el respaldo de los jueces Enrique Varela, Víctor del Río, Emilia Valle y Alberto Mario Modi. En tanto, la jueza Iride Isabel María Grillo votó en disidencia al cuestionar el procedimiento de elaboración de la norma.

El tribunal analizó las demandas impulsadas por la organización ambientalista Conciencia Solidaria y el Parlamento de Naciones Indígenas del Chaco, que solicitaban declarar inconstitucional la legislación provincial que actualiza el OTBN. Luego de revisar los planteos, la mayoría consideró que la normativa se ajusta a los lineamientos establecidos en la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331, que fija presupuestos mínimos de protección ambiental. El nuevo Ordenamiento Territorial también aprobado en Salta habilita el desmonte en zonas que antes estaban cuidadas por ley.

Según el fallo, el ordenamiento territorial constituye una herramienta central para definir el uso del suelo y compatibilizar la preservación de los recursos naturales con el desarrollo económico. En ese sentido, los magistrados remarcaron que la vigencia del sistema brinda seguridad jurídica, ya que establece pautas claras para la planificación productiva y limita decisiones arbitrarias del Estado.

El alineamiento de Zdero con Milei no da frutos

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

En esta línea, Zdero se ubicó como el mandatario provincial con mayor cantidad de audiencias solicitadas en la Casa Rosada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según surge del Registro Público de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo al relevamiento oficial, Zdero pidió 25 reuniones con funcionarios nacionales entre diciembre de 2023 y enero de 2026, encabezando el ranking de gobernadores que más gestionaron encuentros con el Ejecutivo, y fueron recibidos, en los primeros dos años de la administración libertaria.