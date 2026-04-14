50 cursos gratuitos para aprovechar al máximos las principales IA

Los cursos gratis de inteligencia artificial están en pleno auge en 2026, y hoy es posible aprender a usar herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini o Microsoft Copilot sin gastar un peso. Una recopilación reciente reúne más de 50 opciones online pensadas tanto para principiantes como para usuarios avanzados, con contenidos que van desde lo más básico hasta automatización, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones.
La mayoría de estos cursos son gratuitos, de corta duración y están disponibles en plataformas como Coursera, edX o Udemy. Además, abarcan habilidades clave muy buscadas en el mercado laboral, como el prompting, la productividad con IA y la integración de estas herramientas en el trabajo diario. En muchos casos, incluso permiten obtener certificados o especializaciones completas sin costo.
Cursos gratis para aprender inteligencia artificial desde cero
Entre las opciones más recomendadas aparecen programas generales de IA generativa, ideales para quienes recién arrancan. Algunos cursos enseñan a crear contenido, reutilizar información o aplicar inteligencia artificial en educación y negocios. También hay formaciones más largas —de hasta varios meses— que apuntan a desarrollar habilidades profesionales en este campo.
Estos cursos suelen enfocarse en conceptos transversales, como el uso de prompts, la automatización de tareas o el análisis de datos, habilidades que después se pueden aplicar en distintas plataformas de IA.
Capacitación específica en ChatGPT, Claude, Gemini y Copilot
Para quienes buscan algo más puntual, también hay cursos dedicados a cada herramienta. En el caso de ChatGPT, se destacan capacitaciones orientadas al SEO, la productividad laboral, el análisis de datos o incluso la creación de aplicaciones con su API.
Por su parte, Claude ofrece cursos centrados en prompting y desarrollo de software con agentes de IA, mientras que Gemini tiene propuestas enfocadas en integración con servicios de Google y generación de contenido. En el ecosistema de Microsoft Copilot, los cursos apuntan a mejorar la productividad en herramientas como Word, Excel o Teams, además de automatizar flujos de trabajo.
Todos los cursos
Cursos de Inteligencia Artificial (generales)
- AI Content Creation Mastery: Grok, ChatGPT & Gemini
- AI in Higher Education
- Foundations of AI
- Fundamentos de IA Generativa para profesores
- Generative AI: The Power Tool for Educators
- Generative AI for Everyone
- Generative AI for Data Scientists
- Generative AI for Software Developers
- IBM Applied AI Developer
- Introducción a la IA Generativa
- Mastering AI Leadership (Prompt Engineering & Ethics)
- Generative AI Software Engineering (especialización)
- Vibe Coding Essentials - Build Apps with AI
Cursos de ChatGPT
- AI SEO with ChatGPT
- ChatGPT - Artificial Intelligence (AI) That Works For You
- ChatGPT - Usos y Estrategias
- ChatGPT + Excel
- ChatGPT Análisis avanzado de datos
- ChatGPT for Educators
- ChatGPT for Work (Productivity & Automation)
- ChatGPT para la Gestión de Proyectos
- ChatGPT y Zapier
- Comprender y utilizar la IA con ChatGPT
- Construya aplicaciones con ChatGPT, DALL·E y GPT-4
- Enseñanza innovadora con ChatGPT
- Ingeniería Prompt para ChatGPT
- Learn to boost your productivity with AI and ChatGPT
Cursos de Claude
- Claude AI and Prompting for Everyone
- Claude AI Comprehensive Guide
- Claude Code for Everyone (2 variantes)
- Claude Code for Vibe Coding
- Código Claude: Ingeniería de software con IA
- Código Claude en acción
- Introducción a Claude IA
- Introduction to Claude
- Mastering Claude AI (especialización)
Cursos de Gemini (Google)
- Curso Completo Google AI Studio
- Gemini AI Course for Beginners
- Getting Started with Gemini
- Introduction to Google Gemini
- Introduction to Google Workspace with Gemini
- LLM Prompting with Gemini
- NotebookLM desde cero
Cursos de Microsoft Copilot
- Advanced Microsoft 365 Copilot AI
- AI-Powered Data Analysis with Copilot
- Getting Started with Microsoft Copilot
- Microsoft 365 Copilot (Excel, Word, Teams, Outlook)
- Microsoft 365 Copilot: Aproveche la IA
- Microsoft 365 Copilot: Boost Productivity & Build Agents
- Microsoft 365 Copilot: Productividad personal
- Microsoft 365 Copilot for Leaders
- Microsoft Copilot Mastery