FIA Copilot: la Inteligencia Artificial para Pymes que ya llegó a 19 países

La plataforma tiene dos perfiles target bien definidos: el profesional independiente que necesita sistematizar el uso de la IA en su trabajo diario, y la PyME de entre 5 y 200 empleados.

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es solo cosa de gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Un consultor argentino demostró que, con una visión clara y una inversión mínima, se puede escalar a nivel global en tiempo récord. Se trata de Axel Jutoran, el creador de FIA Copilot, una plataforma que nació con apenas 400 dólares y que, en menos de tres semanas, ya utilizan usuarios en 19 países.

La historia de esta startup es el reflejo de la nueva economía digital: el prototipo estuvo listo en solo 15 días. Hoy, la herramienta ya tiene presencia en mercados tan competitivos como España, Estados Unidos, México y Colombia, además de Argentina, y proyecta alcanzar los 5.000 usuarios antes de fin de año.

¿Qué es FIA Copilot y por qué es distinta a ChatGPT?

A diferencia de las herramientas genéricas como ChatGPT o Claude, FIA Copilot se basa en el "Método FIA", un sistema de tres fases y 25 pasos desarrollado por Jutoran tras años de consultoría. El diferencial radica en la personalización absoluta.

"Es la diferencia entre hablar con un experto que te conoce y hablar con un desconocido que no sabe nada de tu negocio", explica su fundador.

La plataforma utiliza asistentes internos llamados "Workers" que no arrancan de cero, sino que incorporan el contexto real del usuario: su empresa, sus procesos y sus objetivos específicos. Es, en esencia, una IA que enseña a usar la IA.

El foco en las PyMEs y profesionales

FIA Copilot no busca a los expertos en programación, sino a quienes necesitan soluciones prácticas:

Profesionales independientes: Que buscan sistematizar su trabajo diario.

PyMEs (5 a 200 empleados): Que quieren que sus equipos adopten esta tecnología bajo un método compartido y no mediante la improvisación.

Los datos de retención son contundentes: los usuarios más activos regresan un promedio de 4 veces por semana y dedican más de una hora por sesión a implementar la IA en sus negocios, completando módulos y generando documentos estratégicos en su "Memoria personal".

El futuro de la IA en la región

Para Jutoran, la clave no es la sofisticación técnica, sino la efectividad para empresas reales con recursos reales. En un contexto donde la brecha digital se acelera, el diagnóstico del emprendedor es directo: "La pregunta no es si debo usar IA, sino cuánto tiempo más me puedo permitir no hacerlo bien".

Con ADN argentino, FIA Copilot se posiciona como el software de referencia para que América Latina deje de "probar" la inteligencia artificial y empiece a utilizarla como un motor de crecimiento real.