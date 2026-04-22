El presidente Javier Milei apuró la reforma electoral desde Israel y el Gobierno salió desesperado a buscar votos para aprobar la eliminación de las PASO.

En el Gobierno hay cautela. Dicen que todo tratamiento será después de que Manuel Adorni vaya a Diputados el 29 de abril a dar su Informe de Gestión como jefe de Gabinete, en medio de los escándalos que lo rodean. Será un gran desafío para LLA. En Casa Rosada se habla del "A29-D29" (antes del 29, después del 29), como un momento bisagra para el futuro del funcionario y del Gobierno.

En el oficialismo negocian con el PRO, parte de Provincias Unidas y con algunos gobernadores para borrar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Confían en que lograrán los mismos votos de la suspensión de las PASO del año pasado.

En 2025, la suspensión de las primarias fue aprobada por 162 votos, con acompañamiento del PRO, algunos de la UCR y otros aliados. En la oposición hubo un quiebre ese día entre los diputados kirchneristas y algunos que apoyaron al Gobierno.

El oficialismo cree que los gobernadores del PJ no están tan interesados en una PASO como el kirchnerismo o el axelismo. Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) los consideran por afuera de ese interés y que podrían apoyar sus diputados con sus votos. También Martín Llaryora (Córdoba).

El Gobierno también, de alguna manera, quiere exponer a quienes voten en contra ahora de eliminar las PASO y hayan votado a favor de la suspensión en 2025. "O quedan como unos boludos o votan igual que la anterior o admiten que votan lo que les conviene", afirmó un operador libertario a El Destape.

La Libertad Avanza da por sentado que el PRO está adentro, basados en unas declaraciones de Jorge Macri de hace un año a favor de la eliminación de las PASO.

Con respecto a la UCR se le complicó a Milei, porque presentó un proyecto paralelo para que dentro de la reforma electoral haya un Ficha Limpia para funcionarios, que funciona como una especie de chicana por el caso Adorni.

Igualmente, entre los libertarios hay prudencia. "Nosotros somos 95. Falta todavía". Y no quieren sacar pecho por los triunfos legislativos de febrero: "Partidos de verano no cuentan", dicen con sorna. Se viene así el primer test legislativo fuerte del Gobierno para el año.

En el medio se mete el debate sobre las negociaciones con los gobernadores por las elecciones de 2027 que está atado a las votaciones en el Congreso. Luis Caputo le manifestó a Karina Milei su deseo de acordar lo antes posible. Antes del Mundial. Así la política ordena la economía y baja la incertidumbre. Pero se está debatiendo en Casa Rosada. "No es acordar con todos ni dejar de acordar con todos. Buscamos acuerdos inteligentes para garantizar la reelección del Presidente", afirmó una alta fuente a El Destape sobre la rosca con los mandatarios.

El Gobierno no quiere sufrir sobresaltos graves económicos desde septiembre de 2026 hasta las elecciones del año próximo. "La política le hizo daño al programa económico durante 2025. Tuvimos problemas producto de la incertidumbre política del 2025 que hizo daño a la actividad económica. Y no hay posibilidad de cambio del programa. No sabemos si el crecimiento económico se dará antes de que llegue la incertidumbre política producto de la elección", adelantaron a El Destape.

Las negociaciones de un lado y otro van cruzadas en todo sentido. Elecciones, votaciones en el Congreso, reforma electoral, PASO, Ficha Limpia y también se juegan los desdoblamientos en los comicios y las fechas y adelantamientos de los mismos. Panorama complicado para un Milei en pleno declive en sus números de imagen y con una microeconomía que cruje.