Capital Humano insiste en la eliminación del Volver al Trabajo y apelará la cautelar

El Ministerio de Capital Humano apelará la cautelar que le exige restituir el programa Volver al Trabajo. La cartera que comanda Sandra Pettovello afirmó que por esa decisión de la Justicia no se podrán concretar los programas de vouchers de formación laboral y doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.

A través de un comunicado, Capital Humano informó que apelará la medida judicial presentada por "cinco personas" ante la Justicia Federal de Campana, en alusión a beneficiarios del programa que presentaron la cautelar ante el juez Adrián González Charvay

"En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritadas y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables en todo el país", señaló el texto.

El Ministerio argumentó en el comunicado que el programa Volver al Trabajo "finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación".

En ese marco, señalaron que "como consecuencia de su vencimiento", realizaron "una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal".

La Justicia ordenó suspender la eliminación del programa Volver al Trabajo

La Justicia federal hizo lugar este martes a un amparo colectivo y frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, dispuesto hace un mes por decisión de Capital. La medida obliga al Gobierno Nacional a mantener la vigencia del beneficio que abonaba $78.000 a unos 900 mil trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos.

"Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo", dice el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana.

Con su resolución, González Charvay argumentó que su eliminación fue un "corte abrupto" y que la cartera de la ministra Sandra Pettovello no previó ni implementó "medidas efectivas" para reemplazar una suma que morigieraba la "condición de vulnerabilidad" de los beneficiarios.

"La asignación mensual monetaria prevista en la norma en trato se manifiesta como una previsión con profundo contenido social y, los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora con su culminación, arbitraria e irrazonable", agrega la resolución.

Además, el Juzgado cuestionó que la única política implementada por el Gobierno para compensar esta eliminación sea el programa de vouchers educativos, los cuales no son "equivalentes" al beneficio de casi $80 mil perdido unas 900.000 personas.

"La referencia genérica de vouchers de capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían", añade la resolución.