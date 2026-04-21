Un informe de la ONU reveló que 47 mujeres y niñas fueron asesinadas a diario en la Franja de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Familiares se reencuentran con un niño que fue evacuado de Gaza, en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que por la acción militar israelí en la Franja de Gaza fueron asesinadas más de 38.000 mujeres y niñas palestinas, a razón de 47 víctimas diarias desde octubre del 2023 a la fecha. La ONU instó a Israel a que respete el alto al fuego y el derecho internacional, para que pueda recibir ayuda humanitaria sin trabajas y de forma generalizada.

El informe de la ONU recogido por la Agencia de Noticias Yemeníta (Saba), indica que el asesinato de mujeres y niñas continuó en los últimos meses, lo que confirma que las amenazas contra sus vidas persisten. "Eran madres, hijas, hermanas y amigas, profundamente amadas por quienes las rodeaban. Eran personas con sus propias vidas y sueños", denunció Sofia Kaltorp, jefa de la división de acción humanitaria de ONU Mujeres.

Los dolientes reaccionan durante el funeral de palestinos que murieron en un ataque israelí, según personal médico, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza

Además de los más de 66.000 muertos en los tres años de guerra, el informe de la ONU indicó que casi 11.000 mujeres y niñas sufrieron discapacidades permanentes. También señaló que es probable que el número real de víctimas sea mayor, ya que muchos cuerpos permanecen bajo los escombros, mientras que el colapso de los sistemas de información sanitaria dificultó el registro de muertes y lesiones. Por ejemplo un estudio científico publicado en The Lancet Global Health advirtió que más de 75.000 palestinos fueron asesinados en los primeros 15 meses del genocidio de Israel en Gaza, una cifra significativamente superior a las 49.000 muertes reportadas en ese momento por las autoridades locales de salud.

Kaltorp afirmó que la guerra "transformó la estructura de las familias palestinas" en la Franja de Gaza, donde decenas de miles de mujeres son ahora el único sustento de sus familias tras la pérdida de sus maridos. "Están manteniendo a sus familias sin ingresos, sin apoyo y sin acceso a servicios básicos”, explicó. Kaltorp enfatizó que los graves daños a la infraestructura hicieron prácticamente imposible que las mujeres y niñas en Gaza accedan a necesidades básicas, como la atención médica.

Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza

Además señaló que la situación se vio agravada por la reciente escalada militar en Oriente Medio, ya que el cierre de los cruces fronterizos y las restricciones al acceso humanitario han limitado aún más el acceso a la ayuda vital en la Franja de Gaza.

Kaltorp continuó: “El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos no han fallado. El fracaso reside en quienes optan por ignorar estas leyes, en quienes tienen el poder de hacerlas cumplir y en la profunda falta de humanidad que ha permitido que este horror en Gaza continúe”.