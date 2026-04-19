Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada

En el marco del conflicto en Medio Oriente, Israel anunció la creación de una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa detallado de la zona bajo ocupación militar. Se trata de una franja que las tropas israelíes controlan actualmente y cuya denominación recuerda a la utilizada en Gaza, reforzando la idea de continuidad en la estrategia militar.

El documento oficial señala que Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en territorio libanés, además de una franja marítima bajo control de su Armada. La extensión de la franja oscila entre 8 y 10 kilómetros desde la frontera conjunta, abarcando decenas de municipios libaneses.

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En paralelo, el ministro de Defensa, Israel Katz, instruyó al ejército a emplear “toda su fuerza” en caso de amenaza, incluso durante la tregua vigente. “El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo hemos dado instrucciones a las FDI para que actúen con toda su fuerza, tanto por tierra como por aire”, declaró Katz en Cisjordania.

Asimismo, el ministro precisó que las tropas recibieron la orden de eliminar viviendas en aldeas próximas a la frontera que funcionaban como puestos avanzados de Hezbolá. Mientras tanto, los bombardeos israelíes sobre puentes que conectan con el sur del Líbano generaron colas kilométricas de desplazados que esperan regresar a sus hogares.

En este contexto, la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa su tramo final sin avances en acuerdos de paz. El presidente estadounidense Donald Trump endureció su postura y amenazó con destruir Teherán si no se alcanza un entendimiento.

“Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”, escribió en redes sociales.

Cómo continúa el conflicto en Medio Oriente

Por su parte, la Cancillería iraní denunció que el bloqueo naval estadounidense de sus puertos constituye una violación del alto el fuego mediado por Pakistán. “El llamado ‘bloqueo’ de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto el fuego, sino que también es ilegal y criminal”, afirmó el portavoz Esmail Baqai.

En ese marco, la reunión del gabinete israelí sobre la tregua en el sur del Líbano fue pospuesta hasta el lunes, aunque este domingo se realizará una consulta telefónica con el gabinete reducido. Finalmente, el Tribunal de Distrito de Jerusalén aceptó la solicitud de Netanyahu de cancelar su testimonio en el juicio por corrupción, alegando motivos de seguridad y diplomáticos.