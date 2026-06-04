Caso Maradona: Burlando pidió la detención de una testigo de 76 años

El abogado Fernando Burlando pidió este jueves la detención de una empleada administrativa de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para proveer los servicios a Diego Armando Maradona en el country San Andrés, por supuesto falso testimonio.

Según informó Noticias Argentinas, citando fuentes judiciales, el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona solicitó el arresto de Nelsa Marilyn Pérez, de 76 años, por responder con evasivas las preguntas de las partes. Se trata de una de las integrantes del grupo de WhatsApp "Tigre", en el que personal de Swiss Medical y Medidom coordinaban los insumos para la internación domiciliaria del paciente en la localidad bonaerense de Benavídez, adonde fue trasladado el 11 de noviembre de 2020 -tras el alta en la Clínica Olivos- y murió el 25 de ese mismo mes.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaron un cuarto intermedio para deliberar, al tiempo que luego no dieron lugar al planteo del querellante. "No le dieron bola. Sobreactuó Burlando para salir a hablar después", consignaron los allegados al caso citados por Noticias Argentinas.

La testigo continuaba con su comparecencia y posteriormente sería el turno del asesor de Swiss Medical Ricardo Espeche.

Quién es Nelsa Pérez

Pérez es una de las integrantes del grupo de WhatsApp “Tigre”, en el que el personal de la prepaga coordinaba los servicios para el paciente en ese barrio cerrado y los medicamentos que le suministraban los enfermeros.

Se trata de un chat clave para el caso ya que en las conversaciones participaban la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el jefe del equipo de enfermeros, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli (que declararon el martes), y los enfermeros Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

Pérez, quien creó el grupo el 11 de noviembre de 2020, cuando Diego fue externado de la Clínica Olivos, aparece agendada como "Mary Medidom". La profesional había prestado testimonio en el primer juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.° 3 de San Isidro, que resultó nulo por el documental Justicia Divina. Sin embargo, en aquella oportunidad Pérez “se contradijo” sobre la internación de Diego fue “domiciliaria” o recibía “cuidados domiciliarios” y casi termina detenida por falso testimonio.

Con información de Noticias Argentinas