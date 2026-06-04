El insólito cambio de la FIFA para los hinchas antes del comienzo del Mundial 2026

La FIFA tomó una terminante decisión a una semana de que comience el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que afecta directamente a los hinchas que quieran presenciar los partidos correspondientes al torneo. La entidad presidida por Gianni Infantino modificó su Código de Conducta pocos días antes del duelo inaugural de la "Tri" contra Sudáfrica y lo comunicó por mail. Esta determinación molestó a los simpatizantes que se preparan para vivir el certamen que tendrá lugar en tres países diferentes.

La polémica decisión de la FIFA a una semana del Mundial 2026

El organismo internacional confirmó que no permitirá que los fanáticos lleven botellas de agua reutilizables a las respectivas canchas. Un detalle no menor es que, hasta hace pocos días, lo permitido eran botellas transparentes y vacías de hasta un litro, pero repentinamente lo modificaron. Por supuesto, la noticia no pasó para nada inadvertida y mucho menos sabiendo las altas temperaturas que podrán sufrir quienes estén presentes en algunos estadios a lo largo de los 90 minutos -o más después de 16avos-.

Desde el medio británico The Athletic aseguraron que esta determinación se comunicó por mail y que tiene que ver con los ideales de priorizar los intereses comerciales por sobre el bienestar del público. A través del escrito dejaron en claro que prohibirán las botellas para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes. Las botellas de afuera están prohibidas en varias sedes por seguridad y nosotros lo extendemos a todos los estadios". De esta manera, obligarán a los hinchas a tener que pagar dentro del recinto para poder hidratarse.

Las pausas de rehidratación que implementó la FIFA y que tendrán lugar también en el Mundial 2026

Las pausas de rehidratación en el Mundial 2026

La medida llamó la atención de los fanáticos desde que comenzó a aplicarse en los partidos de diferentes torneos internacionales. En cada tiempo, los árbitros detienen el juego exactamente en el minuto 22 para realizar una pausa de tres minutos. Una medida que trae algo de polémica, debido a que cortan el juego muchas veces de manera inoportuna y genera que el juego se pare más tiempo aún del que se producen por otras interrupciones como lesiones o pelotas paradas.

La organización asegura que es por el bienestar de los futbolistas. Los jugadores cuentan con pausas obligatorias de rehidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo. El objetivo es que los jugadores puedan recuperar líquidos, refrescarse y reducir el desgaste físico en una competencia que se desarrolla durante el verano del hemisferio norte.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026