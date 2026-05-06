El Mundial 2026 es el primero enteramente planificado por Infantino.

El escándalo del FIFAGate marcó un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Las investigaciones por corrupción que salpicaron a la cúpula dirigencial derivaron en la salida de Joseph Blatter, quien dejó su cargo en medio de fuertes cuestionamientos. Tras su renuncia, el camerunés Issa Hayatou asumió de manera interina por un período breve, a lo que le siguió la elección de Gianni Infantino, quien en 2016 apareció como un intento de renovación y reconstrucción de la credibilidad del organismo.

Desde entonces, la gestión del empresario atravesó momentos de alto impacto deportivo, con la organización de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 y la planificación del Mundial 2026 con tres países anfitriones. Durante su ciclo, la FIFA impulsó una mayor visibilidad del fútbol femenino, ampliando competiciones y aumentando premios económicos, al tiempo que promovió una reformulación ambiciosa del Mundial de Clubes, contexto en el que comenzó a tomar forma la posibilidad de una reelección.

En ese sentido, Infantino confirmó este jueves en Vancouver su intención de postularse para un nuevo mandato al frente de la FIFA en 2027, dejando en claro que su proyecto aún no está terminado. “Tengo la motivación y la energía para continuar este trabajo”, afirmó el dirigente suizo-italiano, subrayando que su gestión busca seguir desarrollando el fútbol a nivel global, con especial énfasis en regiones emergentes.

El actual presidente también hizo hincapié en los desafíos pendientes, señalando que la expansión del fútbol femenino y la consolidación de nuevas competiciones requieren continuidad política y planificación estratégica. “Queremos que el fútbol sea verdaderamente global, que cada país tenga oportunidades reales de crecimiento”, sostuvo en declaraciones en las que dejó entrever una visión a largo plazo.

De cara al futuro, la posible reelección de Infantino abre un nuevo capítulo en la conducción de la FIFA, en un contexto donde el equilibrio entre negocio, desarrollo y transparencia sigue siendo objeto de debate. “El fútbol pertenece a todos y debemos seguir trabajando para protegerlo y hacerlo crecer”, concluyó el dirigente, que cuenta con el apoyo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que le darían un total de 101 votos de 211, a los que se suman los diez provenientes de la Conmebol.

Infantino lleva 10 años al frente de la FIFA.

Los grupos del Mundial 2026