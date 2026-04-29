FIFA quiere cambiar para siempre a los clubes tras el Mundial 2026: "Obligarlos"

FIFA quiere cambiar para siempre a los clubes tras el Mundial 2026

A un mes y medio del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, la FIFA ya planea cambios para lo que sucederá después del torneo que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Las autoridades de la entidad presidida por Gianni Infantino estarían dispuestas a modificar un punto del reglamento que impactaría de lleno en todos los clubes a nivel internacional. Por supuesto, la noticia de la misma no tardó en trascender en las redes sociales.

El cambio histórico que planea la FIFA de Gianni Infantino para después del Mundial 2026 con los clubes

El Consejo de la FIFA aprobó de manera unánime un proceso de consulta entre todas las partes para establecer una obligación reglamentaria que obligaría a los clubes a contar con, por lo menos, un jugador surgido de las inferiores en el campo de juego por partido. La condición es que él o los elegidos pertenezcan a las categorías Sub 20 o Sub 21. En cuanto a la propuesta oficial, se presentará en 2027 y puede cambiar el fútbol para siempre.

El plan de la entidad que rige en el fútbol a nivel mundial es incentivar a los equipos a darle valor a sus juveniles en Primera. Claro que, la medida dejaría sin alternativas a las instituciones y sus entrenadores en las diferentes ligas. Si bien la gran mayoría de los entrenadores aprovechan para darle rodaje a las jóvenes figuras de su cantera, lo cierto es que si esto se aprueba tendrán que hacerlo sin ningún tipo de objeción.

Gianni Infantino junto a Claudio "Chiqui" Tapia en Vancouver

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

Cambios express: cada jugador para salir del campo de juego dispone de 10 segundos para marcharse. En caso de que no lo haga en esa franja, su reemplazante será sancionado con 60 segundos de demora para participar de la acción.

cada jugador para salir del campo de juego dispone de 10 segundos para marcharse. En caso de que no lo haga en esa franja, su reemplazante será sancionado con 60 segundos de demora para participar de la acción. Gestión de tiempo en los saques: por cronómetro, un arquero cuenta con 5 segundos y si no cumple, se le dará por perdida la posesión de la pelota. Una idea para evitar que los equipos ‘hagan tiempo’.

por cronómetro, un arquero cuenta con 5 segundos y si no cumple, se le dará por perdida la posesión de la pelota. Una idea para evitar que los equipos ‘hagan tiempo’. La atención médica: un jugador atendido por los médicos debe esperar 60 segundos fuera del campo para volver a ingresar.

un jugador atendido por los médicos debe esperar 60 segundos fuera del campo para volver a ingresar. Nuevo campo de accionar del VAR: obtiene el permiso para determinar si el árbitro sancionó de manera incorrecta un córner o lo omitió por tener la visión tapada.

obtiene el permiso para determinar si el árbitro sancionó de manera incorrecta un córner o lo omitió por tener la visión tapada. Capitán y árbitros: los capitanes serán los únicos que podrán pedirle al árbitro explicaciones sobre la sanción de faltas. Mientras que los demás estarán sujetos a amonestaciones por acercarse a dialogar en caso de que no fueran convocados.

Cuándo empieza y termina el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.