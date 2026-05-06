La CGT endurece su postura contra el Gobierno y no descarta un paro general

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

El malestar por la situación económica y la falta de diálogo con el gobierno de Javier Milei pone en alerta a la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese marco, desde la central obrera enviaron una señal sobre la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza. "Nunca descartamos un paro nacional pero no lo preferimos", aseguró el triunviro cegetista Cristian Jerónimo.

Esta definición surge en un momento donde la relación entre el sindicalismo y la gestión Milei parece haber llegado a un punto de no retorno debido a la ausencia de puentes institucionales. Según Jerónimo, la posibilidad de una huelga general se mantiene latente porque, desde la perspectiva de la central, "este gobierno no cree en el diálogo".

Para el referente del sindicato del vidrio, el escenario de conflictividad es una consecuencia directa de las políticas oficialistas que, según su visión, no cumplieron las promesas de campaña respecto a quién recaería el peso del ajuste fiscal. "No ajustaron a la casta, ajustaron a los que menos tienen", sentenció el dirigente en declaraciones con Infobae, al dar cuenta de que el deterioro social es el motor que empuja a la CGT a considerar nuevas protestas.

Asimismo, el referente gremial desestimó los efectos positivos que el Gobierno atribuye a sus iniciativas de cambio legislativo en materia laboral. Al ser consultado sobre el impacto de las modificaciones en las leyes de trabajo, fue tajante: "La reforma laboral va a generar cero puestos de trabajo".

De cara a las elecciones del 2027, el dirigente sindical descartó la aparición de otro “outsider” presidenciable si se “ordena la política” y aprovechó para marcar la cancha en la interna política, especialmente tras las críticas de sectores vinculados a La Cámpora respecto de la estrategia de la central obrera. "¿Quién es Máximo Kirchner para decirnos algo a la CGT? ¿Quién es, un mesías?", disparó al defender la autonomía sindical y sugir que el ordenamiento de la oposición debe darse por vías institucionales: "Hacer una interna en la oposición es lo más democrático".

Jorge Sola: "Las medidas se irán intensificando con paros"

En sintonía con la advertencia de Jerónimo, el co-secretario general de la CGT, Jorge Sola, ratificó desde Rosario que el plan de lucha de la central obrera está lejos de desactivarse. Durante su visita a la ciudad santafesina, Sola advirtió que las medidas de fuerza "seguramente se irán intensificando, con paros o acciones más creativas" en los próximos meses.

Sola fundamentó esta profundización del conflicto en lo que denominó un "techo encubierto" a las paritarias y señaló que el Ejecutivo se niega a homologar acuerdos salariales que superen el dos por ciento mensual, lo que provoca un "atraso estructural frente a la inflación". A su vez, denunció una realidad laboral alarmante que, a su juicio, el oficialismo ignora al mirar la economía únicamente a través de "un Excel": la destrucción de "300 mil puestos de trabajo formal".

Con relación a la propuesta de reforma laboral del Gobierno, el titular del Sindicato del Seguro volvió a mostrarse escéptico: la calificó como una "oportunidad perdida" porque, a su criterio, no aborda los desafíos del futuro como la robótica o las nuevas formas de producción. "De modernización, cero", concluyó, al reforzar la idea de que el movimiento obrero debe mantenerse en alerta para defender la "justicia social".