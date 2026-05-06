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Único en la región: el tren de Argentina barato que cruza ríos, túneles y sierras como en Europa

El Tren de las Sierras conecta la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte todos los días. El recorrido atraviesa el Valle de Punilla y permite bajar en 23 estaciones. Los precios arrancan en $450 el tramo y asciende hasta los  $4.600 el más largo. Jubilados y personas con discapacidad viajan gratis; los menores de 3 años también.

06 de mayo, 2026 | 11.33

En plena temporada alta, cuando los micros y los autos particulares saturan las rutas, el Tren de las Sierras se convierte en una alternativa tranquila, pintoresca y notablemente económica. El servicio, que opera todos los días, une la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte recorriendo unos 100 kilómetros a lo largo del Valle de Punilla. El trayecto completo dura aproximadamente 5 horas entre cabeceras, aunque no es directo: en Valle Hermoso hay que hacer un trasbordo.

El primer tren sale de la estación Córdoba a las 7 de la mañana. En sentido inverso, desde Capilla del Monte parte a las 7:45. Una vez en marcha, desde La Calera hasta el destino final se despliega una postal de sierras, vegetación nativa y pueblos serranos que invitan a bajar y quedarse.

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Precios: desde $ 450 hasta los $4.600

El valor del boleto varía según la distancia recorrida. La empresa dividió el recorrido en secciones con precios fijos:

  • Sección 1: $450

  • Sección 2: $900

  • Sección 3: $1.400

  • Sección 4: $1.850

  • Sección 5: $2.300

  • Sección 6: $2.750

  • Sección 7: $3.250

  • Sección 8: $4.150

  • Sección 9: $4.600

Los pasajes se pueden comprar de tres maneras: online a través de la página de Trenes Argentinos, en las boleterías de la estación Córdoba o directamente arriba del tren (con recargo, se recomienda anticiparse). Viajan gratis los menores de 3 años, los jubilados y pensionados, y las personas con discapacidad (estos dos últimos grupos deben presentar el último recibo de haberes o el Certificado Único de Discapacidad, según corresponda).

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Un viaje para conocer los pueblos de Punilla

El tren permite bajar en 23 estaciones a lo largo de todo el recorrido. Entre los destinos más elegidos están La Calera, Dique San Roque, Cosquín, La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso, La Cumbre y Capilla del Monte, famosa por el Cerro Uritorco. Cada pueblo ofrece su propia agenda de actividades: ferias de artesanos, museos, senderismo, gastronomía regional o simplemente el placer de caminar por calles tranquilas con la montaña de fondo.

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La propuesta es ideal para una escapada de un día o para usar el tren como medio de llegada y luego moverse en transporte local. En temporada alta, se recomienda comprar los pasajes con anticipación, ya que la demanda suele ser alta.

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