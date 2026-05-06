Único en la región: el tren de Argentina barato que cruza ríos, túneles y sierras como en Europa

En plena temporada alta, cuando los micros y los autos particulares saturan las rutas, el Tren de las Sierras se convierte en una alternativa tranquila, pintoresca y notablemente económica. El servicio, que opera todos los días, une la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte recorriendo unos 100 kilómetros a lo largo del Valle de Punilla. El trayecto completo dura aproximadamente 5 horas entre cabeceras, aunque no es directo: en Valle Hermoso hay que hacer un trasbordo.

El primer tren sale de la estación Córdoba a las 7 de la mañana. En sentido inverso, desde Capilla del Monte parte a las 7:45. Una vez en marcha, desde La Calera hasta el destino final se despliega una postal de sierras, vegetación nativa y pueblos serranos que invitan a bajar y quedarse.

Precios: desde $ 450 hasta los $4.600

El valor del boleto varía según la distancia recorrida. La empresa dividió el recorrido en secciones con precios fijos:

Sección 1: $450

Sección 2: $900

Sección 3: $1.400

Sección 4: $1.850

Sección 5: $2.300

Sección 6: $2.750

Sección 7: $3.250

Sección 8: $4.150

Sección 9: $4.600

Los pasajes se pueden comprar de tres maneras: online a través de la página de Trenes Argentinos, en las boleterías de la estación Córdoba o directamente arriba del tren (con recargo, se recomienda anticiparse). Viajan gratis los menores de 3 años, los jubilados y pensionados, y las personas con discapacidad (estos dos últimos grupos deben presentar el último recibo de haberes o el Certificado Único de Discapacidad, según corresponda).

Un viaje para conocer los pueblos de Punilla

El tren permite bajar en 23 estaciones a lo largo de todo el recorrido. Entre los destinos más elegidos están La Calera, Dique San Roque, Cosquín, La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso, La Cumbre y Capilla del Monte, famosa por el Cerro Uritorco. Cada pueblo ofrece su propia agenda de actividades: ferias de artesanos, museos, senderismo, gastronomía regional o simplemente el placer de caminar por calles tranquilas con la montaña de fondo.

La propuesta es ideal para una escapada de un día o para usar el tren como medio de llegada y luego moverse en transporte local. En temporada alta, se recomienda comprar los pasajes con anticipación, ya que la demanda suele ser alta.