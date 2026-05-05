Investigan las causas: un actor muy querido por el público murió a los 60 años.

El mundo del espectáculo internacional lamenta una nueva y dolorosa pérdida. El reconocido actor Jonathan Tiersten falleció a los 60 años de edad y enlutó a toda la industria del entretenimiento. El talentoso artista alcanzó la fama mundial gracias a sus memorables participaciones en grandes clásicos del cine y se transformó en una figura de culto para los amantes del suspenso.

La confirmación oficial del deceso llegó a través de su propio hermano, William Tiersten. En un testimonio para los medios estadounidenses, el familiar detalló que la sorpresiva muerte ocurrió durante la semana pasada en la residencia que el intérprete poseía en el estado de Nueva Jersey. Por el momento, las autoridades médicas investigan las causas exactas del repentino fallecimiento para brindar mayor claridad sobre el caso.

Una trayectoria brillante

El verdadero salto al estrellato ocurrió en 1983 con su debut cinematográfico. En esa oportunidad, el joven artista conquistó a la audiencia con su inolvidable papel de Ricky Thomas en la mítica película Campamento Sangriento (Sleepaway Camp). El enorme impacto de esta macabra historia le permitió participar luego en dos de las cuatro continuaciones de la famosa saga: Return to Sleepaway Camp y Sleepaway Camp IV: The Survivor. De esta forma, su pasión por las cintas de horror se mantuvo intacta a lo largo de toda su carrera profesional.

Investigan las causas: un actor muy querido por el público murió a los 60 años.

Con el paso del tiempo, el actor consolidó su nombre en el circuito independiente con destacados títulos como The Perfect House, Terror Tales, Toilet Zombie Baby Strikes Back y Time's Up. De hecho, su magistral interpretación del despiadado asesino serial John Doesy en The Perfect House le valió tres premios a mejor actor en diversos festivales y una cuarta nominación.